Hàng triệu người dùng iPhone tại hơn 150 quốc gia nhận cảnh báo khẩn từ Apple

Gần đây, nhiều người dùng iPhone, Mac và iPad đã nhận được thông báo khẩn từ Apple khi công ty thường xuyên gửi những cảnh báo này đến các thiết bị mà họ phát hiện đã bị nhắm mục tiêu bởi “phần mềm gián điệp đánh thuê”.

Cảnh báo có thể xuất hiện trên màn hình khóa hoặc ứng dụng Settings.

Theo ghi nhận từ Yahoo Tech, tính đến thời điểm hiện tại, Apple đã phát đi cảnh báo cho người dùng hơn 150 quốc gia trên toàn cầu. Công ty cho biết, tính năng Threat Notifications đã được cập nhật với trải nghiệm người dùng mới, giúp người nhận dễ dàng tìm thấy thông tin quan trọng và các bước cần thực hiện để bảo vệ tài khoản và thiết bị của họ.

Phần mềm gián điệp đánh thuê (hay mercenary spyware) thường được kẻ gian sử dụng để nhắm mục tiêu vào những cá nhân làm việc với thông tin nhạy cảm, như quan chức chính phủ và nhà báo. Apple cho biết, “Các cuộc tấn công bằng phần mềm gián điệp đánh thuê có giá hàng triệu đô la và thường có thời hạn sử dụng ngắn, khiến chúng khó phát hiện và ngăn chặn hơn nhiều”.

Mặc dù Apple cho rằng khả năng phần lớn người dùng trở thành mục tiêu của những cuộc tấn công này là rất thấp, nhưng họ chỉ gửi cảnh báo khi có độ tin cậy cao rằng người dùng đã bị nhắm mục tiêu. Nội dung người dùng nhận được tạm dịch là: “Thông báo về mối đe dọa từ Apple là những cảnh báo có độ tin cậy cao rằng người dùng đã bị nhắm mục tiêu riêng lẻ bởi một cuộc tấn công phần mềm gián điệp đánh thuê, và cần được xem xét rất nghiêm túc”.

Người dùng cần nghiêm túc khi nhận được cảnh báo từ Apple.

Để xác minh tính xác thực của thông báo đe dọa từ Apple, người dùng sẽ nhận được thông báo trên màn hình khóa và trong phần cài đặt của thiết bị. Họ cũng sẽ nhận được email từ địa chỉ threat-notifications@email.apple.com. Để chắc chắn hơn, người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản Apple trên trình duyệt web và tìm kiếm cảnh báo ở đầu trang tài khoản.

Apple nhấn mạnh rằng họ sẽ không bao giờ yêu cầu người dùng “nhấp vào bất kỳ liên kết nào, mở tệp, cài đặt ứng dụng hoặc hồ sơ, hoặc cung cấp mật khẩu tài khoản Apple hoặc mã xác minh qua email hoặc điện thoại”. Nếu nhận được bất kỳ yêu cầu nào như vậy, người dùng không nên thực hiện theo.

Vì các cuộc tấn công phần mềm gián điệp đánh thuê thường tinh vi hơn nhiều so với phần mềm độc hại thông thường, người dùng nên coi trọng mối đe dọa này. Nếu đã trở thành mục tiêu, Apple khuyên người dùng nên bật Chế độ Phong tỏa (Lockdown Mode) trên thiết bị và tìm kiếm sự trợ giúp từ chuyên gia.