Cảnh báo thói quen để smartphone ở túi quần sau: Tiện một phút, hại đủ đường

Thực tế, việc để smartphone ở túi quần sau có thể là nơi kém an toàn nhất để bảo quản điện thoại, với nhiều nguy cơ như dễ bị trộm, dễ rơi và dễ vỡ.

Nhiều người vẫn có thói quen để điện thoại ở túi quần sau.

Một trong những mối nguy hiểm lớn nhất là khả năng pin lithium-ion trong điện thoại bị lỗi, dẫn đến tình trạng quá nóng và có thể bốc cháy. Nhiều ghi nhận cho thấy việc đặt điện thoại sau túi quần đã khiến điện thoại phát nổ và gây bỏng cho người sử dụng. Khi ngồi xuống với điện thoại trong túi, người dùng có nguy cơ làm hỏng pin do áp lực, hoặc điện thoại có thể rơi ra và vỡ khi chạm đất. Những người không may mắn thậm chí có thể còn phải vớt điện thoại ra khỏi bồn cầu.

Một số thông tin trên mạng cho rằng bức xạ từ điện thoại có thể gây hại cho sức khỏe, có nghĩa việc để điện thoại trong túi quần có thể gây hại cho người sử dụng do vị trí đặt quá sát cơ thể. Tuy nhiên, theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), hầu hết các nghiên cứu hiện tại cho thấy sóng radio từ điện thoại di động không làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe, bao gồm cả ung thư.

NHS khẳng định rằng sóng vô tuyến từ điện thoại là loại bức xạ điện từ năng lượng thấp, không ion hóa, tương tự như ánh sáng nhìn thấy và tia hồng ngoại. Dẫu vậy, điều đó không có nghĩa người dùng có thể chủ quan với việc đặt điện thoại ở túi quần sau.

Câu hỏi đặt ra là, liệu mọi người vẫn tiếp tục đặt điện thoại trong túi quần sau ngay cả khi họ có nhận thức được những rủi ro này? Có lẽ câu trả lời vẫn là “có”, với nguyên nhân bắt nguồn từ nhiều vấn đề khác nhau.