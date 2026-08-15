Cụ ông 70 tuổi bị nữ streamer “bòn rút” suốt 3 năm, quỵt nợ hàng trăm triệu

Mới đây, cô Trương, sống tại Chiết Giang, Trung Quốc công khai vụ lừa đảo kéo dài 3 năm mà cha mình là nạn nhân. Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tình trạng lừa tình qua mạng nhắm vào người trung niên và cao tuổi.

“Tình yêu tuổi xế chiều” trong phòng livestream

Trang Sohu đưa tin, ông Trương năm nay 70 tuổi, làm công nhân vệ sinh trên một hòn đảo ở Chiết Giang, với mức lương khoảng 6.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 23 triệu đồng). Sau khi ly hôn từ nhiều năm trước, ông sống một mình và ít liên lạc với con gái. Ông cũng lẻ bóng trong suốt thời gian dài.

Đầu năm 2023, ông tình cờ xem livestream của nữ streamer họ Dương. Cô Dương chủ động làm quen và nói sẵn sàng trở thành “vợ” của ông. Những lời này nhanh chóng khiến cụ ông rung động. Sau đó, ông đã tặng khoảng 120.000 nhân dân tệ (khoảng 465 triệu đồng) trong các buổi livestream và sau đó có được thông tin liên lạc riêng của nữ streamer.

Từ năm 2023 đến 2026, hai người thường xuyên trò chuyện qua mạng, gọi nhau là “chồng”, “vợ”. Không chỉ nhận tiền từ livestream, cô Dương còn liên tục tìm lý do vay tiền ông Trương. Khi thì cô nói bản thân mắc bệnh cần phẫu thuật. Khi lại nói con gái phải hóa trị, cần tiền điều trị. Có lúc cô than không đủ tiền trang trải cuộc sống. Mỗi lần như vậy, Dương đều tỏ ra yếu đuối, cầu xin sự giúp đỡ.

Lợi dụng tình cảm của ông Trương, cô Dương liên tục mượn tiền (Ảnh AI).

Ông Trương từng nghi ngờ và yêu cầu đối phương cung cấp căn cước công dân, đồng thời trả lại tiền đã vay. Tuy nhiên, nữ streamer nói: “Tôi bị bệnh, ông có thể cứu tôi một mạng không? Sau này tôi sẽ báo đáp ông”. Những lời này khiến ông Trương mềm lòng.

Khoảng 10 ngày sau, Dương gửi ảnh căn cước công dân cho ông. Ông Trương vì thế hoàn toàn mất cảnh giác.

Tháng 6 cùng năm, theo yêu cầu của ông Trương, cô Dương viết giấy vay tiền, xác nhận khoản vay 69.500 nhân dân tệ (khoảng 170 triệu đồng), đồng thời cam kết trả lãi theo lãi suất tiền gửi có kỳ hạn của ngân hàng.

Trong 3 năm tiếp theo, ngoài khoản vay có giấy tờ, hai người còn phát sinh nhiều khoản vay bằng lời nói. Tổng số tiền vay vượt 80.000 nhân dân tệ (khoảng 310 triệu đồng).

Nếu tính thêm các khoản chuyển tiền dịp lễ, tiền mừng sinh nhật và quà tặng hằng ngày không được xem là tiền vay, lịch sử giao dịch của ông Trương trong 3 năm lên tới hàng trăm lần.

Một lời nói dối quá vô lý phơi bày mối quan hệ giả tạo

Dù đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc và tình cảm, ông Trương vẫn không thể gặp cô Dương ngoài đời.

Trong 3 năm, ông Trương nhiều lần đề nghị gặp mặt nhưng người phụ nữ này luôn tìm cách trì hoãn. Khi thì nói điện thoại bị hỏng, lúc lại bảo điện thoại bị mất hoặc bị người khác giữ. Cô Dương uôn hứa sẽ “chọn ngày đẹp” rồi đến gặp ông.

Tháng 5 năm nay, sau nhiều lần thúc giục, cô Dương cuối cùng nói đã lên xe khách và đang trên đường đến gặp ông. Tuy nhiên, giữa đường cô báo chuyến đi gặp trở ngại vì “đường bị sạt lở”.

Lúc này, con gái ông Trương giúp cha kiểm tra thông tin về tuyến đường này nhưng không tìm thấy bất kỳ thông báo nào liên quan đến sự cố sạt lở. Ông Trương lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ và nghi ngờ mình đã bị lừa.

Sau đó, con gái ông Trương gửi ảnh căn cước mà cô Dương từng cung cấp nhờ dân mạng kiểm tra giúp. Kết quả cho thấy cả hình ảnh lẫn chữ trên giấy tờ đều có dấu hiệu chỉnh sửa, nhiều khả năng là giấy tờ giả.

Ông Trương trực tiếp chất vấn cô Dương nhưng cô vẫn nhất quyết không thừa nhận.

Cảnh sát chính thức khởi tố điều tra

Sau khi biết sự thật, con gái ông Trương chủ động liên hệ với cô Dương để trao đổi về khoản tiền còn nợ. Tuy nhiên, người phụ nữ cho rằng toàn bộ số tiền đều do ông Trương “tự nguyện chuyển”. Cô cũng cho biết mình đã viết giấy vay tiền và khẳng định đây chỉ là chuyện riêng giữa hai người.

Cô Dương chỉ đồng ý nói chuyện trực tiếp với ông Trương và không chấp nhận cáo buộc “lừa đảo”.

Sau khi thương lượng không thành, cô Trương đưa cha đến đồn cảnh sát địa phương trình báo.

Ngày 29/7, cảnh sát thông báo thụ lý vụ án, xác định vụ việc đáp ứng điều kiện khởi tố hình sự và chính thức điều tra với cáo buộc lừa đảo.

Ngay trong ngày vụ án được khởi tố, chức năng thanh toán WeChat của cô Dương bị đóng băng. Người phụ nữ lập tức liên tục liên hệ với ông Trương để xin được bỏ qua.

Ngày 5/8, cha của cô Dương cũng gọi điện cho gia đình ông Trương, đề nghị rút đơn và đưa ra phương án trả tiền theo từng đợt. Cô Trương từ chối và cho biết gia đình chỉ mong người phụ nữ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, tránh tiếp tục gây hại cho những người khác.

Khi phóng viên liên hệ với cô Dương, cô thừa nhận từng vay tiền ông Trương và hiện đang tìm cách huy động tiền để trả dần. Cô cũng thừa nhận đã sử dụng tên giả và căn cước giả.

Về việc không gặp mặt trong suốt 3 năm, cô Dương nói đôi khi thực sự có việc, đôi khi cho rằng gặp người lạ ngoài đời có thể nguy hiểm. Cô vẫn không thừa nhận hành vi của mình cấu thành lừa đảo.

Vụ việc tiếp tục được điều tra và khởi tố.