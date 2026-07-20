Cảnh báo những phụ kiện smartphone trong mùa hè

Mùa hè với cái nóng gay gắt có thể là thử thách lớn đối với smartphone của mỗi chúng ta. Việc sử dụng các phụ kiện không phù hợp có thể dẫn đến tình trạng thiết bị quá nhiệt, pin nhanh hỏng và hiệu suất bị hạn chế. Dưới đây là một số thói quen cần tránh để bảo vệ điện thoại trong những ngày nắng nóng.

Sử dụng túi chống thấm nước dưới nước

Mặc dù đây là phụ kiện phổ biến trong mùa hè, nhưng chúng tạo ra không gian kín, giữ nhiệt bên trong. Khi điện thoại quay video 4K dưới ánh nắng mặt trời, nhiệt độ có thể tăng cao và dẫn đến việc thiết bị tự động giảm độ sáng màn hình hoặc dừng ghi hình để bảo vệ linh kiện. Nếu thường xuyên chụp ảnh hoặc quay video dưới nước, hãy cân nhắc đầu tư vào một chiếc camera hành động.

Chọn bộ sạc không dây giá rẻ

Sạc không dây rất tiện lợi nhưng thường tạo ra nhiều nhiệt hơn so với sạc có dây. Việc lựa chọn bộ sạc chất lượng cao, được chứng nhận là rất quan trọng để tránh tình trạng quá nhiệt.

Sử dụng quạt mini cho cổng USB-C hoặc Lightning

Mặc dù có vẻ là giải pháp thông minh, nhưng quạt mini thường không làm mát được các bộ phận tỏa nhiệt như bộ xử lý hay pin. Hơn nữa, chúng còn tiêu tốn năng lượng của điện thoại mà không mang lại hiệu quả đáng kể.

Giá đỡ gắn trên kính chắn gió ô tô

Khi sử dụng GPS trong thời gian dài, việc dán điện thoại lên kính chắn gió có thể khiến thiết bị tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Kết hợp với việc sử dụng độ sáng tối đa và sạc pin, điều này có thể gây ra hiện tượng quá nhiệt.

Sử dụng dây cáp và bộ sạc không có chứng nhận

Không phải tất cả cáp USB-C đều có chất lượng như nhau. Sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây quá nhiệt và sạc chậm. Việc sử dụng cáp chất lượng cao có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến nhiệt.

Nhiệt độ cao là kẻ thù lớn nhất của smartphone. Hầu hết các phụ kiện không gây hại cho thiết bị, nhưng khi sử dụng trong môi trường nóng và dưới ánh nắng trực tiếp, chúng có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng. Để bảo vệ điện thoại và kéo dài tuổi thọ pin, hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết trong đợt nắng nóng này.