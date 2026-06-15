Cảnh báo thói quen mua phụ kiện giá rẻ của người dùng smartphone

Mặc dù người dùng thường chi hàng triệu đồng hoặc hàng chục triệu đồng cho thiết bị, nhưng họ lại sử dụng những bộ sạc không đảm bảo chất lượng, điều có thể dẫn đến nhiều sự cố nghiêm trọng, bao gồm cháy nổ.

Việc smartphone không còn đi kèm bộ sạc trong hộp khiến nhiều người phải mua phụ kiện này.

Mới đây, tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Anh, Which?, đã tiến hành một nghiên cứu về các bộ sạc giá rẻ được bán trên các trang thương mại điện tử như Amazon, eBay và AliExpress. Kết quả cho thấy không có bộ sạc nào trong số này đạt tiêu chuẩn an toàn theo quy định của Anh, và phần lớn đều tiềm ẩn nguy cơ.

Trong tổng số 15 bộ sạc giá rẻ được thử nghiệm, có tới 9 bộ có nguy cơ gây điện giật và 8 bộ có khả năng gây cháy hoặc nổ. Các lỗi phổ biến bao gồm linh kiện bên trong được bố trí quá gần nhau, lớp cách điện không đủ và chân cắm không đạt tiêu chuẩn. Một số bộ sạc thậm chí không vượt qua các bài kiểm tra chịu tải điện áp cao, điều này cho thấy chúng không thể chịu được các xung điện mà không gặp sự cố.

Đáng chú ý, một bộ sạc trông giống như bộ sạc USB-C 35W chính hãng của Apple, được mua trên eBay với giá 11,99 bảng Anh (khoảng 422.000 đồng), đã bị phát hiện có hiện tượng phóng điện hồ quang. Hiện tượng này xảy ra do cách điện kém, có thể tạo ra nhiệt lượng lớn và gây cháy nếu không được tản nhiệt đúng cách. Khi mở ra, các kỹ thuật viên còn phát hiện bên trong có đất sét nặn - một chất liệu được sử dụng để tăng trọng lượng và tạo cảm giác cao cấp hơn.

Người dùng được khuyến cáo mua bộ sạc chính hãng để đảm bảo an toàn cho điện thoại cũng như sức khỏe của bản thân.

Sau khi công bố nghiên cứu, Which? đã đệ trình một bản kiến nghị với 150.000 chữ ký, yêu cầu tăng cường trách nhiệm đối với việc bán các sản phẩm điện không an toàn, đặc biệt trên các nền tảng trực tuyến. Tổ chức này cảnh báo rằng những sản phẩm kém chất lượng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho người dùng, thậm chí tử vong, và kêu gọi các nhà bán lẻ trực tuyến phải chịu trách nhiệm pháp lý để nâng cao an toàn cho người tiêu dùng.

Việc smartphone bốc cháy khi đang sạc không phải là hiếm gặp, với nhiều trường hợp xảy ra ở các thương hiệu lớn như Samsung và Apple. Do đó, người tiêu dùng nên lựa chọn bộ sạc từ các thương hiệu được chứng nhận, mặc dù giá có thể cao hơn một chút nhưng vẫn có những lựa chọn an toàn với mức giá hợp lý.