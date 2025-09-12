Chủ sở hữu iPhone 14 Pro “bĩu môi”, chẳng hứng thú với iPhone 17 Pro và iPhone Air

Sau thời gần ba năm sử dụng, người dùng iPhone 14 Pro có thể nhìn thấy các vết xước trên màn hình xuất hiện ngày càng nhiều, thậm chí lớp khung nhôm có thể bị sứt. Thông thường, những dấu hiệu hao mòn này sẽ khiến người sử dụng cảm thấy khó chịu, đặc biệt sau khi Apple ra mắt các mẫu iPhone 17, bao gồm cả iPhone Air siêu mỏng.

iPhone Air và iPhone 17 Pro chưa được đánh giá cao.

Tuy nhiên, khi xem xét dòng iPhone 17 mới ra mắt, cảm giác hứng thú với việc nâng cấp dường như không còn. Không chỉ iPhone Pro, bản iPhone Air cũng không tạo sức hút. Vậy vấn đề nằm ở đâu?

Sự yếu kém của iPhone Air

Về mặt thiết kế, chúng dường như là một bước lùi với những vết lồi xấu xí ở mặt sau, dù rằng Apple gọi là “ổn định”. Điều này không đáng cho một công ty nổi tiếng với sự cẩn trọng trong thiết kế khiến người tiêu dùng cảm thấy như họ “đang bị mắc kẹt”.

Bởi lẽ, nếu chọn iPhone 17 tiêu chuẩn hoặc iPhone 16E giá rẻ, đó không khác nào sự hạ cấp khi nâng cấp. Lúc này chỉ còn có hai lựa chọn: Air hoặc Pro. Đáng buồn, rất nhiều phản ứng trên mạng xã hội đều cho rằng Air và Pro đều “thật sự xấu xí”.

iPhone Air không chỉ có camera yếu mà còn kém cạnh về thời lượng pin.

Mặc dù iPhone Air có thiết kế mỏng nhẹ, nhưng tính hữu dụng thực sự của nó lại không đáng kể. Hãy thử tưởng tượng cảnh chủ sở hữu iPhone Air điện thoại ra khỏi túi và bị những người dùng iPhone khác bật cười, thậm chí chế giễu họ là “Airhead”, thuật ngữ nhằm ám chỉ “người thiếu suy nghĩ”.

Đầu tiên, khi nói đến camera, nhiều người thường nghĩ rằng số lượng ống kính càng nhiều thì chất lượng càng tốt. Điều này lý giải tại sao phiên bản Pro của iPhone 17 được trang bị ba ống kính, trong khi phiên bản cơ bản chỉ có hai. Ngay cả khi Apple đã quảng bá công nghệ học máy sẽ giúp cải thiện chất lượng hình ảnh, điều này không đủ để biến iPhone Air thành lựa chọn hấp dẫn để chụp ảnh.

Thời lượng pin của iPhone Air cũng là một điểm trừ lớn khi người dùng phải chi thêm vài triệu đồng cho một viên pin MagSafe để có thời gian sử dụng tương đương với phiên bản Pro. Thiết kế màu sắc của iPhone Air cũng làm cho sản phẩm trông rẻ tiền hơn so với giá thực tế, điều hiếm thấy ở các sản phẩm của Apple.

Vậy ai sẽ là người phù hợp với iPhone Air? Có thể là những tín đồ thời trang không muốn chiếc điện thoại cồng kềnh làm hỏng bộ vest hay túi xách của họ, hoặc những người mẫu Instagram coi sự “mảnh mai” là tiêu chuẩn của cái đẹp. Hoặc đơn giản, đây có thể chỉ là một sản phẩm dành cho giới thượng lưu.

iPhone 17 Pro sở hữu hệ thống ba camera 48 MP với chất lượng hình ảnh vượt trội.

iPhone 17 Pro cũng chẳng tốt hơn

Ngược lại, iPhone 17 Pro lại là một lựa chọn hấp dẫn hơn với ba ống kính 48 MP cho chất lượng hình ảnh vượt trội. Chiếc điện thoại này còn được trang bị hệ thống làm mát buồng hơi giúp giữ cho các linh kiện mát mẻ, khắc phục tình trạng quá nhiệt mà người dùng iPhone 14 Pro thường gặp phải.

Chip A19 trên iPhone 17 Pro cũng nhanh hơn 90% so với iPhone 14 Pro, và thời lượng pin dài hơn cho phép người dùng xem video lên đến 33 giờ mà không cần sạc (mặc dù con số này chỉ áp dụng cho phiên bản chỉ eSIM, vốn không bán tại Việt Nam).

Mặc dù tương tự như iPhone 14 Pro, thiết kế iPhone 17 Pro vẫn gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng cụm camera mới quá lớn và không hài hòa với tổng thể thiết kế. Hơn nữa, các tùy chọn màu sắc của iPhone 17 Pro cũng không gây ấn tượng, với màu cam có thể phù hợp với những ai yêu thích Halloween, nhưng lại không đủ sức hấp dẫn để người dùng sẵn sàng bỏ ra 37,999 triệu đồng.

iPhone 18 có lẽ đáng chờ đợi hơn.

Hiện tại, nhiều người dùng đang cân nhắc việc giữ lại iPhone 14 Pro thay vì nâng cấp lên iPhone 17 Pro. Thay vì chi một khoản tiền lớn, việc đầu tư vào sửa chữa các thành phần xuống cấp sau thời gian dài sử dụng và chờ iPhone 18 Pro ra mắt năm sau được cho là xứng đáng hơn.