Toàn bộ dung lượng RAM của dòng iPhone 17 được vén màn

Ngay sau khi sự kiện tháng 9 của Apple kết thúc, một trong những thông số kỹ thuật được quan tâm nhất đã được xác nhận, đó là dung lượng RAM. Đúng như dự đoán, Apple đã tạo ra một sự phân cấp rõ rệt trong dòng iPhone 17, với một bước nhảy vọt đáng kể cho các phiên bản cao cấp, trong khi bản tiêu chuẩn lại không có sự thay đổi.

Apple tăng dung lượng RAM trên dòng iPhone 17.

Sau một năm trang bị đồng đều 8GB RAM cho toàn bộ dòng iPhone 16, Apple đã quyết định thay đổi chiến lược. Thông tin chính thức từ Apple xác nhận cấu hình RAM của dòng iPhone 17 như sau:

- iPhone 17 (bản tiêu chuẩn): Giữ nguyên 8GB RAM.

- iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max: Nâng cấp mạnh mẽ lên 12GB RAM.

- iPhone Air: Gây bất ngờ lớn khi cũng được trang bị 12GB RAM.

Tâm điểm của sự chú ý lần này đổ dồn về iPhone Air, mẫu máy thay thế cho dòng "Plus". Không còn là một phiên bản phóng to của mẫu tiêu chuẩn, iPhone Air giờ đây là một sự "pha trộn" hấp dẫn giữa hai dòng. Nó không chỉ sở hữu 12GB RAM mà còn được trang bị con chip A19 Pro mạnh mẽ, tương tự như các mẫu Pro (chỉ khác biệt ở chỗ có GPU 5 nhân thay vì 6 nhân).

"Thân hình mảnh khảnh" của iPhone Air ẩn chứa phần cứng mạnh mẽ.

Điều này biến iPhone Air trở thành một lựa chọn cực kỳ hấp dẫn cho những ai muốn hiệu năng gần như Pro mà không cần trả giá cho các tính năng cao cấp nhất.

Việc tăng thêm 4GB RAM trên các mẫu Air và Pro là một nâng cấp đáng giá. Nó không chỉ mang lại trải nghiệm đa nhiệm mượt mà hơn rõ rệt mà còn là sự chuẩn bị cho tương lai, cung cấp không gian dự phòng cho các bản cập nhật phần mềm và các tính năng AI ngày càng phức tạp. Các tác vụ nặng như chơi game cấu hình cao hay chỉnh sửa video cũng sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ dung lượng RAM dồi dào này.

Apple cho biết người dùng tại Mỹ có thể đặt hàng trước dòng iPhone 17 từ ngày 12/9, và máy sẽ bắt đầu được giao từ ngày 19/9.