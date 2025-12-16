Khi TV OLED vượt tầm giá, mẫu TV này trở thành phương án thông thái hơn

Tuy nhiên, giá thành của TV OLED không hề rẻ. Chẳng hạn, mẫu được đánh giá là một trong những sản phẩm tốt nhất năm 2025, TV OLED LG G5, có giá khoảng 56 triệu đồng cho phiên bản 65 inch. Ngay cả mẫu LG C5, mặc dù có giá cả phải chăng hơn, cũng có giá khoảng 37 triệu đồng cho kích thước tương tự.

Giá OLED TV không hề rẻ so với ngân sách của nhiều gia đình.

Mặc dù có những người đam mê sẵn sàng chi tiền cho TV OLED, nhưng không phải ai cũng có khả năng tài chính. Nhiều người có thể muốn tối ưu hóa ngân sách của mình, lựa chọn hy sinh một số tính năng của TV để đầu tư vào các nâng cấp khác, như loa soundbar, nhằm cải thiện trải nghiệm xem phim. Trong trường hợp này, TV LCD có thể là lựa chọn hợp lý hơn.

TV mini-LED vẫn mang lại trải nghiệm xem ấn tượng

Hiện nay, TV LCD có nhiều kiểu dáng và mẫu mã khác nhau, trong đó các mẫu sử dụng công nghệ mini-LED, như QNED và QLED, đang được ưa chuộng. Mặc dù không thể khẳng định TV LCD tốt hơn TV OLED, nhưng các tấm nền mini-LED có thể là sự thay thế hợp lý trong một số tình huống.

Một số TV OLED không hoạt động tốt trong điều kiện ánh sáng mạnh, như các tấm nền QD-OLED, dẫn đến hiện tượng ám tím và giảm độ tương phản. Ngược lại, TV LCD hiện đại đã được thử nghiệm và cho thấy độ sáng gấp 5 lần so với TV OLED trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Chính vì vậy, những mẫu TV mini-LED trở thành lựa chọn thú vị cho mọi người.

Ngoài ra, TV mini-LED cũng mang lại hiệu suất HDR mạnh mẽ nhờ vào khả năng làm mờ nhiều vùng, giảm thiểu hiện tượng lóa sáng mà các màn hình LCD cũ gặp phải. Các mẫu TV QLED và QNED sử dụng công nghệ chấm lượng tử để mang lại màu sắc sống động, tạo nên trải nghiệm xem tuyệt vời mà không cần phải chi quá nhiều tiền cho một chiếc TV OLED.

Tóm lại, nếu đang tìm kiếm một chiếc TV đáng giá, những chiếc TV LCD hiện đại có thể là lựa chọn phù hợp cho phòng khách của các gia đình.