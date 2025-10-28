Giá máy giặt Toshiba tháng 10: Giảm tới 5 triệu đồng

Thị trường điện máy bước vào những ngày cuối tháng 10 đầy sôi động với loạt chương trình giảm giá mạnh tay, trong đó Toshiba gây chú ý khi hàng loạt mẫu máy giặt Inverter giảm “sập sàn” tới 5 triệu đồng. Đây được xem là động thái kích cầu mua sắm trước mùa cao điểm cuối năm.

Ảnh minh họa.

Theo ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ lớn như Điện máy Xanh, Nguyễn Kim và MediaMart, nhiều dòng máy giặt Toshiba dung tích từ 8 kg đến 10.5 kg đang được điều chỉnh giá sâu, dao động từ 5,19 triệu đến hơn 12 triệu đồng sau ưu đãi. Các mẫu máy giặt Toshiba "bán chạy" đều có thiết kế tinh tế, khả năng vận hành êm và tiết kiệm điện nước.

Ảnh minh họa.

Với mức giảm lên tới 5 triệu đồng, máy giặt Toshiba đang là lựa chọn “đáng đồng tiền bát gạo” cho người tiêu dùng muốn nâng cấp thiết bị gia đình trước mùa mua sắm cuối năm — vừa tiết kiệm chi phí, vừa sở hữu sản phẩm bền bỉ đến từ thương hiệu điện tử Nhật Bản uy tín.

Bảng giá máy giặt Toshiba tháng 10:

Tên máy giặt Toshiba Khối lượng giặt Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Máy giặt Toshiba AW-M905BV(MK) 8 kg 5.39 5.19 Máy giặt Toshiba AW-M1000FV(MK) 9 kg 5.88 - Máy giặt Toshiba AW-M1100PV(MK) 10 kg 6.86 6.19 Máy giặt Toshiba Inverter AW-DK1000FV(KK) 9.0 kg 6.86 6.69 Máy giặt Toshiba Inverter AW-DM1100PV(KK) 10 kg 7.84 7.19 Máy giặt Toshiba Inverter TW-BK105G4V(MG) 9.5 Kg 9.89 7.89 Máy giặt Toshiba Inverter TW-T21BU105UWV(MG) 9.5 kg 8.34 8.19 Máy giặt Toshiba Inverter TW-T21BU110UWV(MG) 10 kg 8.83 8.69 Máy giặt Toshiba Inverter AW-DUM1400LV (MK) 13 kg 10.79 9.19 Máy giặt Toshiba Inverter TW-T21BU115UWV(MG) 10.5 kg 10.3 9.19 Máy giặt Toshiba Inverter TW-T23BU105UWV(MG) 9.5 kg 10.59 9.39 Máy giặt Toshiba Inverter TW-T23BU110UWV(MG) 10 kg 10.79 9.39 Máy giặt Toshiba Inverter AW-DUM1600LV(SG) 15 kg 11.77 9.69 Máy giặt Toshiba Inverter TW-T25BU115MWV(MG) 10.5 kg 13.74 11.19 Máy giặt Toshiba Inverter TW-T25BZU115MWV(MG) 10.5 kg 14.72 12.19 Máy giặt sấy Toshiba Inverter TWD-T21BU115UWV(MG) giặt 10.5 kg - sấy 7 kg 15.01 12.19 Máy giặt sấy Toshiba Inverter TWD-T21BU140UWV(MG) giặt 13 kg - sấy 8 kg 15.7 13.19 Máy giặt sấy Toshiba Inverter TWD-T25BZU115MWV(MG) giặt 10.5 kg - sấy 7 kg 18.64 15.19 Máy giặt Toshiba Inverter TW-T37BZP115MWV(WT) 10.5 kg 26.5 21.19

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 27/10, tham khảo tại Điện Máy Xanh.