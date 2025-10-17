Giá máy giặt Panasonic Inverter tháng 10: Giảm nhiều nhất 6 triệu đồng

Thị trường điện máy đầu tháng 10 đang “ấm dần lên” khi hàng loạt sản phẩm gia dụng đồng loạt điều chỉnh giá, trong đó máy giặt Panasonic Inverter nổi bật với mức giảm lên đến 6 triệu đồng. Động thái này được xem là tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng trong bối cảnh giá điện và chi phí sinh hoạt vẫn neo cao.

Ảnh minh họa.

Theo khảo sát tại các hệ thống bán lẻ lớn, nhiều mẫu máy giặt Panasonic Inverter đang được áp dụng ưu đãi mạnh, đặc biệt là các dòng từ 9 kg đến 14 kg – phân khúc được nhiều gia đình ưa chuộng. Không chỉ giảm giá trực tiếp, một số siêu thị còn tung thêm chương trình tặng voucher, miễn phí lắp đặt hoặc giảm thêm khi thanh toán qua ví điện tử, khiến cuộc đua khuyến mãi trở nên sôi động.

Ảnh minh họa.

Giới chuyên môn nhận định, đây là thời điểm “vàng” để người tiêu dùng nâng cấp thiết bị giặt giũ trong nhà. Bởi lẽ, dòng Panasonic Inverter vốn nổi tiếng với độ bền cao, khả năng tiết kiệm điện – nước và công nghệ giặt sạch dịu nhẹ, bảo vệ sợi vải. Khi xu hướng tiêu dùng xanh và tiết kiệm năng lượng lên ngôi, việc mua sắm một sản phẩm công nghệ thân thiện với môi trường đang trở thành lựa chọn thông minh.

Bảng giá máy giặt Panasonic Inverter tháng 10:

Tên máy giặt Panasonic Inverter Khối lượng giặt Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Máy giặt Panasonic NA-F85A9BRV 8.5 Kg 6.19 - Máy giặt Panasonic NA-F90A9BRV 9 kg 9.55 7.29 Máy giặt Panasonic NA-F100A9BRV 10 Kg 8.53 8.33 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD95X1LRV 9.5 kg 9.02 8.73 Máy giặt Panasonic NA-F110A9BRV 11 kg 10.59 8.99 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD95V1BRV 9.5 Kg 10.5 9.41 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD10VR1BV 10.5 Kg 11.87 9.47 Máy giặt Panasonic Inverter NA-V90FA1LVT 9 kg 11.28 10 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD105X3BV 10.5 Kg 11.97 10.39 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD10AR1BV 10.5 Kg 10.5 - Máy giặt Panasonic Inverter NA-V10FA1LVT 10 kg 12.36 11.19 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD115X3BV 11.5 Kg 13.05 11.49 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD11AR1BV 11.5 Kg 11.87 - Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD125V1BV 12.5 Kg 14.91 11.91 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD115V3BV 11.5 Kg 14.23 12.26 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD125X3BV 12.5 kg 14.23 12.46 Máy giặt Panasonic Inverter NA-V105FC1LV giặt 10.5 kg - sấy tiện ích 2 kg 13.24 12.56 Máy giặt Panasonic Inverter NA-V115FA1LV 11.5 kg 14.62 13.19 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD135X3BV 13.5 kg 15.31 13.24 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD290CEBV 14.5 kg 16.48 14.18 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD125V4BV 12.5 kg 16.88 14.91 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD180W3BV 18 kg 23.65 21.05 Máy giặt Panasonic Inverter NA-26CVX1AVT 13 kg 33.69 27.44

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 8/10, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

Ký tự "-" là không giảm giá.