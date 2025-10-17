Giá máy giặt Panasonic Inverter tháng 10: Giảm nhiều nhất 6 triệu đồng
So với thời gian trước, giá máy giặt Panasonic giảm ít hơn nhưng đi kèm nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn.
Thị trường điện máy đầu tháng 10 đang “ấm dần lên” khi hàng loạt sản phẩm gia dụng đồng loạt điều chỉnh giá, trong đó máy giặt Panasonic Inverter nổi bật với mức giảm lên đến 6 triệu đồng. Động thái này được xem là tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng trong bối cảnh giá điện và chi phí sinh hoạt vẫn neo cao.
Theo khảo sát tại các hệ thống bán lẻ lớn, nhiều mẫu máy giặt Panasonic Inverter đang được áp dụng ưu đãi mạnh, đặc biệt là các dòng từ 9 kg đến 14 kg – phân khúc được nhiều gia đình ưa chuộng. Không chỉ giảm giá trực tiếp, một số siêu thị còn tung thêm chương trình tặng voucher, miễn phí lắp đặt hoặc giảm thêm khi thanh toán qua ví điện tử, khiến cuộc đua khuyến mãi trở nên sôi động.
Giới chuyên môn nhận định, đây là thời điểm “vàng” để người tiêu dùng nâng cấp thiết bị giặt giũ trong nhà. Bởi lẽ, dòng Panasonic Inverter vốn nổi tiếng với độ bền cao, khả năng tiết kiệm điện – nước và công nghệ giặt sạch dịu nhẹ, bảo vệ sợi vải. Khi xu hướng tiêu dùng xanh và tiết kiệm năng lượng lên ngôi, việc mua sắm một sản phẩm công nghệ thân thiện với môi trường đang trở thành lựa chọn thông minh.
Bảng giá máy giặt Panasonic Inverter tháng 10:
|
Tên máy giặt Panasonic Inverter
|Khối lượng giặt
|
Giá niêm yết
(triệu đồng)
|
Giá ưu đãi
(triệu đồng)
|
Máy giặt Panasonic NA-F85A9BRV
|
8.5 Kg
|6.19
|-
|
Máy giặt Panasonic NA-F90A9BRV
|
9 kg
|9.55
|
7.29
|
Máy giặt Panasonic NA-F100A9BRV
|
10 Kg
|
8.53
|
8.33
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD95X1LRV
|
9.5 kg
|9.02
|
8.73
|
Máy giặt Panasonic NA-F110A9BRV
|
11 kg
|10.59
|
8.99
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD95V1BRV
|
9.5 Kg
|10.5
|
9.41
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD10VR1BV
|
10.5 Kg
|11.87
|
9.47
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-V90FA1LVT
|
9 kg
|11.28
|
10
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD105X3BV
|
10.5 Kg
|11.97
|
10.39
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD10AR1BV
|
10.5 Kg
|10.5
|-
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-V10FA1LVT
|
10 kg
|12.36
|
11.19
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD115X3BV
|
11.5 Kg
|13.05
|
11.49
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD11AR1BV
|
11.5 Kg
|
11.87
|
-
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD125V1BV
|
12.5 Kg
|
14.91
|
11.91
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD115V3BV
|
11.5 Kg
|14.23
|
12.26
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD125X3BV
|
12.5 kg
|
14.23
|
12.46
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-V105FC1LV
|
giặt 10.5 kg - sấy tiện ích 2 kg
|13.24
|
12.56
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-V115FA1LV
|
11.5 kg
|14.62
|
13.19
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD135X3BV
|
13.5 kg
|15.31
|
13.24
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD290CEBV
|
14.5 kg
|16.48
|
14.18
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD125V4BV
|
12.5 kg
|16.88
|
14.91
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD180W3BV
|
18 kg
|23.65
|
21.05
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-26CVX1AVT
|
13 kg
|33.69
|
27.44
*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 8/10, tham khảo tại Điện Máy Xanh.
Ký tự "-" là không giảm giá.
Người dùng cũng có thể điều khiển và lựa chọn chương trình giặt sấy thông qua ứng dụng.
