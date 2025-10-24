Giá máy giặt Samsung Inverter cuối tháng 10: Giảm nhiều nhất 15 triệu đồng

Cuối tháng 10, thị trường điện máy trở nên sôi động khi hàng loạt sản phẩm gia dụng đồng loạt giảm giá, trong đó nổi bật là dòng máy giặt Samsung Inverter – “ngôi sao” quen thuộc của các gia đình Việt. Theo khảo sát tại nhiều hệ thống bán lẻ lớn, giá máy giặt Samsung Inverter đang được điều chỉnh giảm mạnh, tối đa lên tới 15 triệu đồng, tùy từng model và dung tích.

Ảnh minh họa.

Đây được xem là đợt giảm giá hấp dẫn dịp cuối năm khi người tiêu dùng bắt đầu có xu hướng nâng cấp, sắm sửa thiết bị gia đình. Các sản phẩm giảm sâu tập trung ở dòng EcoBubble, AI Wash, AddWash – vốn nổi tiếng với khả năng giặt sạch sâu, tiết kiệm điện nước và vận hành êm ái. Đặc biệt, công nghệ AI Energy Mode giúp người dùng theo dõi và tối ưu mức tiêu thụ điện, phù hợp xu hướng sống xanh – tiết kiệm đang lan tỏa mạnh mẽ.

Ảnh minh họa.

Với mức giảm đến hàng chục triệu đồng cùng loạt công nghệ tiên phong, máy giặt Samsung Inverter đang trở thành lựa chọn sáng giá cho người tiêu dùng thông minh muốn tối ưu chi phí mà vẫn tận hưởng tiện nghi hiện đại trong mùa mua sắm cuối năm.

Bảng giá máy giặt Samsung Inverter tháng 10:

Tên máy giặt Samsung Khối lượng giặt Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Máy giặt Samsung AI Inverter WW90TP44DSB/SV 9kg 12.79 7.99 Máy giặt Samsung Inverter WA12CG5745BVSV 12 kg 9.89 8.14 Máy giặt Samsung AI Inverter WW10T634DLX/SV 10 kg 12.79 8.29 Máy giặt Samsung Inverter WW95TA046AX/SV 9.5 kg 10.79 8.49 Máy giặt Samsung Inverter WA80F13S5BSV 13 kg 11.59 8.99 Máy giặt Samsung AI EcoBubble Inverter WW10DG6U34LESV 10 kg 13.59 9.19 Máy giặt Samsung Inverter WW13T504DAB/SV 13 kg 15.49 9.49 Máy giặt Samsung AI EcoBubble Inverter WW11CGP44DSHSV 11 kg 13.49 9.49 Máy giặt Samsung AI EcoBubble Inverter WW10DG6U34LBSV 10 kg 13.89 9.79 Máy giặt Samsung Inverter WA80F15S5CSV 15 kg 12.79 9.94 Máy giặt Samsung Bespoke AI EcoBubble Inverter WW10DB7U34GWSV 10 kg 14.49 9.99 Máy giặt Samsung Bespoke AI EcoBubble Inverter WW10DB7U34GBSV 10 kg 15.49 10.44 Máy giặt Samsung Inverter WA14CG5886BVSV 14 kg 13.69 10.49 Máy giặt Samsung Ecobubble Inverter WA17CG6442BDSV 17 kg 12.69 11.44 Máy giặt Samsung Inverter WA80F15B6BSV 15 kg 13.79 11.94 Máy giặt Samsung AI EcoBubble Inverter WW12CG604DLBSV 12 kg 16.69 12.14 Máy giặt Samsung AI EcoBubble Inverter WW12CGP44DSBSV 12 kg 17.69 13.24 Máy giặt Samsung Inverter WW12CB944DGBSV 12 kg 16.59 13.39 Máy giặt Samsung Inverter WA80F19B9BSV 19 kg 17.39 13.44 Máy giặt Samsung Inverter WA80F21B9BSV 21 kg 19.59 14.94 Máy giặt Samsung Bespoke AI Inverter WW14BB944DGHSV 14 kg 18.19 15.94 Máy giặt Samsung Bespoke AI Inverter WW14BB944DGBSV 14 kg 19.39 16.44 Máy giặt Samsung Inverter WA23A8377GV 23 kg 18.59 18.14 Máy giặt sấy Samsung Bespoke Inverter WD12DB7B85GBSV giặt 12 kg - sấy 7 kg 23.49 18.44 Máy giặt sấy Samsung Bespoke AI Inverter WD14BB944DGMSV giặt 14 kg - sấy 8 kg 23.09 19.44 Tủ chăm sóc quần áo thông minh Samsung Inverter Bespoke AirDresser 3 móc DF60A8500EG/SV 6 kg 39.29 24.99 Tủ chăm sóc quần áo thông minh Samsung Bespoke AirDresser 3 móc DF18CB8600ERSV 46.19 37.74 Tủ chăm sóc quần áo thông minh Samsung Bespoke AirDresser 5 móc DF24CB9900CRSV 63.89 52.44 Máy giặt sấy Samsung AI Combo Heatpump Inverter WD25DB8995BZSV giặt 25 kg - sấy 15 kg 74.69 69.99

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 21/10, tham khảo tại Điện Máy Xanh.