Giá máy giặt LG Inverter tháng 10: Tiếp tục giảm, lên tới 18 triệu đồng

Thị trường điện máy đang chứng kiến một “cơn sóng giảm giá” mạnh mẽ giữa tháng 10. Trong đó, dòng máy giặt LG Inverter cũng đang được giảm tới 18 triệu đồng, đưa phân khúc cao cấp trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Ảnh minh họa.

Không chỉ giảm giá, các dòng máy giặt LG Inverter còn ghi điểm nhờ thiết kế sang trọng, tiết kiệm điện năng và công nghệ giặt thông minh AI DD, tự nhận biết khối lượng, chất liệu vải để điều chỉnh chu trình giặt tối ưu. Đặc biệt, nhiều mẫu cao cấp còn được trang bị công nghệ sấy Hybrid, giặt hơi nước Allergy Care giúp diệt khuẩn, khử mùi hiệu quả – yếu tố khiến sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao trong mùa mưa ẩm.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, với một số phiên bản máy giặt LG Inverter thế hệ mới hoặc cao cấp, khách hàng phải đặt trước sản phẩm và phải chờ khoảng 7 ngày giao hàng.

Bảng giá máy giặt LG Inverter tháng 10:

Tên máy giặt LG Inverter Khối lượng giặt Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Máy giặt LG TurboDrum Inverter T2310VS2B 10 kg 7.79 7.49 Máy giặt LG Inverter FB1209S5W 9 kg 9.29 8.09 Máy giặt LG TurboDrum Inverter T2514VBTB 14 kg 10.79 7.99 Máy giặt LG TurboDrum Inverter T2512VBTB 12 kg 9.79 8.19 Máy giặt LG AI DD Inverter TV2514DV3B 14 kg 12.69 8.89 Máy giặt LG AI DD Inverter FV1410S4M1 10 kg 14.19 10.19 Máy giặt LG AI DD Inverter T2516DX5G 16 kg 13.99 12.24 Máy giặt LG AI DD Inverter FX1411N5S 11 kg 15.49 12.69 (đặt trước) Máy giặt sấy LG Inverter FV1410D4M1 giặt 10 kg - sấy 6 kg 18.59 15.29 Máy giặt LG AI DD Inverter FX1412S3KAV 12 kg 20.99 17.19 Máy giặt LG AI DD Inverter F2515SNTG 15 kg 23.49 18.94 Máy giặt LG AI DD Inverter T2725SX5G 25 kg 21.49 18.94 Máy giặt LG AI DD Inverter FX1414S3KA 14 kg 22.99 19.44 Máy giặt sấy LG Inverter F2515RNTG giặt 15 kg - sấy 8 kg 26.49 22.94 Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler Inverter 5 móc SC5MNR4G 58.89 46.34 (đặt trước) Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler Inverter 5 móc SC5MBR80H 71.59 53.04 (đặt trước)

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 16/10, tham khảo tại Điện Máy Xanh.