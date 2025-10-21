Giá máy giặt LG Inverter tháng 10: Tiếp tục giảm, lên tới 18 triệu đồng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
So với tháng trước, giá máy giặt LG trong tháng 10 có mức giảm thấp hơn, chỉ từ 7,49 triệu đồng.

Thị trường điện máy đang chứng kiến một “cơn sóng giảm giá” mạnh mẽ giữa tháng 10. Trong đó, dòng máy giặt LG Inverter cũng đang được giảm tới 18 triệu đồng, đưa phân khúc cao cấp trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Không chỉ giảm giá, các dòng máy giặt LG Inverter còn ghi điểm nhờ thiết kế sang trọng, tiết kiệm điện năng và công nghệ giặt thông minh AI DD, tự nhận biết khối lượng, chất liệu vải để điều chỉnh chu trình giặt tối ưu. Đặc biệt, nhiều mẫu cao cấp còn được trang bị công nghệ sấy Hybrid, giặt hơi nước Allergy Care giúp diệt khuẩn, khử mùi hiệu quả – yếu tố khiến sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao trong mùa mưa ẩm.

Ngoài ra, với một số phiên bản máy giặt LG Inverter thế hệ mới hoặc cao cấp, khách hàng phải đặt trước sản phẩm và phải chờ khoảng 7 ngày giao hàng.

Bảng giá máy giặt LG Inverter tháng 10:

Tên máy giặt LG Inverter

 Khối lượng giặt

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

Máy giặt LG TurboDrum Inverter T2310VS2B

10 kg

7.79

7.49

Máy giặt LG Inverter FB1209S5W

9 kg

 9.29

8.09

Máy giặt LG TurboDrum Inverter T2514VBTB

14 kg

 10.79

7.99

Máy giặt LG TurboDrum Inverter T2512VBTB

12 kg

 9.79

8.19

Máy giặt LG AI DD Inverter TV2514DV3B

14 kg

 12.69

8.89

Máy giặt LG AI DD Inverter FV1410S4M1

10 kg

14.19

10.19

Máy giặt LG AI DD Inverter T2516DX5G

16 kg

 13.99

12.24

Máy giặt LG AI DD Inverter FX1411N5S

11 kg

 15.49

12.69

(đặt trước)

Máy giặt sấy LG Inverter FV1410D4M1

giặt 10 kg - sấy 6 kg

 18.59

15.29

Máy giặt LG AI DD Inverter FX1412S3KAV

12 kg

 20.99

17.19

Máy giặt LG AI DD Inverter F2515SNTG

15 kg

 23.49

18.94

Máy giặt LG AI DD Inverter T2725SX5G

25 kg

 21.49

18.94

Máy giặt LG AI DD Inverter FX1414S3KA

14 kg

 22.99

19.44

Máy giặt sấy LG Inverter F2515RNTG

giặt 15 kg - sấy 8 kg

 26.49

22.94

Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler Inverter 5 móc SC5MNR4G

 58.89

46.34

(đặt trước)

Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler Inverter 5 móc SC5MBR80H

 71.59

53.04

(đặt trước)

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 16/10, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

LG tung máy giặt sấy đời mới với AI thông minh, điều khiển qua ứng dụng

Người dùng cũng có thể điều khiển và lựa chọn chương trình giặt sấy thông qua ứng dụng.

Theo Ngọc Nhi

21/10/2025 07:50 AM (GMT+7)
