Toxido NxG vô địch giải Delta Force lớn nhất hành tinh, nhận hơn 1,5 tỷ đồng

Sau 4 ngày thi đấu đầy kịch tính, Delta Force Invitational 2025: Chế Độ Chiến Trường (DFIW 2025) đã chính thức khép lại. Trải qua hành trình giàu cảm xúc và không ít thử thách, Toxido NxG (Thái Lan) đã xuất sắc vượt qua các đối thủ hàng đầu để lên ngôi vô địch, khép lại một mùa giải quốc tế của Delta Force.

Nhà vô địch DFIW 2025 - Toxido NxG.

DFIW 2025 quy tụ 8 đội tuyển hàng đầu thế giới. Nổi bật trong số đó là đại diện đến từ Việt Nam - Rapid Lofi với tư cách nhà vô địch quốc nội Delta Force Ultimate Tournament 2025 cùng chuỗi trận bất bại đầy ấn tượng. Bên cạnh Rapid Lofi là các đội tuyển đã xuất sắc vượt qua vòng loại toàn cầu bao gồm ProjectOne, DNI, NoMercy và đương kim vô địch các giải đấu khu vực như TengLong, Hostile Response, RexRegumQeon x 7SINS và Toxido NxG.

Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 200.000 USD (hơn 5,2 tỷ đồng), 8 đội tuyển đã cùng tranh tài trong 4 ngày thi đấu dưới thể thức nhánh thắng - nhánh thua, mang đến những màn so tài đầy chiến thuật và bản lĩnh để tìm ra cái tên thống trị chiến trường DFIW 2025.

Sân khấu hoành tráng nơi 8 đội tuyển của DFIW 2025 tranh tài.

Ở trận chung kết tổng giữa TengLong (Trung Quốc) vs Toxido NxG (Thái Lan), nếu TengLong bước vào chung kết với vị thế của ứng cử viên số một, thì Toxido NxG trở lại sân khấu sau cùng với quyết tâm lật lại thế cờ và tạo nên một cái kết đẹp cho những nỗ lực họ đã bỏ ra.

Ở ván đấu đầu tiên, Toxido NxG thi đấu thăng hoa, liên tục tạo đột biến và bất ngờ vượt lên trước TengLong, phá vỡ thế trận áp đảo mà đối thủ từng thể hiện. Càng thi đấu càng “vào tay”, sang ván thứ hai, Toxido NxG tiếp tục duy trì lợi thế, kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu và nhanh chóng tiến thẳng tới chiến thắng chung cuộc.

Toxido NxG chính thức đăng quang Delta Force Invitational 2025, khép lại hành trình đầy cảm xúc bằng cú “trả đũa” ngọt ngào trước chính đối thủ từng cản bước họ. Với chức vô địch Delta Force Invitational 2025, Toxido NxG được nhận 60.000 USD tiền thưởng, đội Á quân TengLong nhận được 40.000 USD.

Tham gia giải này, đại diện của Việt Nam mở màn đầy ấn tượng với chiến thắng 2 - 0 trước Hostile Response, đặc biệt là màn hạ gục “gã khổng lồ” Đông Nam Á RexRegumQeon x 7SINS với tỷ số thuyết phục 2 - 0, tạo nên điểm nhấn khẳng định tiềm năng, bản lĩnh và sự trưởng thành nhanh chóng của tập thể Rapid Lofi.

Dù phải dừng bước trước những đối thủ dày dạn kinh nghiệm hơn như Toxido NxG và team DNI, Rapid Lofi vẫn thành công góp mặt trong top 4 đội tuyển mạnh nhất giải đấu, mở ra kỳ vọng cho những bước phát triển mạnh mẽ của Delta Force Việt Nam trên đấu trường quốc tế trong năm 2026.