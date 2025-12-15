Thiết bị mới từ Xiaomi dồn dập ra mắt trước Tết Nguyên đán

Theo thông tin từ blogger công nghệ Digital Chat Station, Xiaomi đang lên kế hoạch giới thiệu nhiều sản phẩm, từ smartphone cao cấp đến thiết bị đeo thông minh và các thiết bị IoT, trước Tết Nguyên đán, mặc dù hầu hết giới hạn ở Trung Quốc trong giai đoạn đầu.

Xiaomi 17 Ultra chính là tâm điểm trong thời gian tới.

Dự kiến, dòng sản phẩm sắp ra mắt của Xiaomi bao gồm một điện thoại cao cấp với khả năng chụp ảnh ấn tượng sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, hai mẫu điện thoại tầm trung trang bị chip MediaTek Dimensity, một đồng hồ thông minh mới, hai cặp tai nghe không dây, một máy tính bảng tầm trung và một số thiết bị IoT.

Trong số này, chiếc điện thoại cao cấp sử dụng chip Snapdragon được cho là Xiaomi 17 Ultra. Theo thông tin, sản phẩm sẽ được công bố trong tuần tới và dự kiến ra mắt chính thức vào cuối tháng này. Xiaomi 17 Ultra sẽ được trang bị camera chính Leica 1 inch, có khả năng là cảm biến OmniVision OV50X sản xuất tại Nhật Bản, cùng ống kính siêu rộng 50 MP và ống kính tele 200 MP ở mặt sau.

Ngoài ra, Xiaomi cũng đang mở rộng danh mục sản phẩm tầm trung với hai thiết bị mới. Redmi Turbo 5 dự kiến sẽ là smartphone đầu tiên sử dụng chip Dimensity 8500, trong khi Redmi Turbo 5 Pro sẽ được nâng cấp với chip Dimensity 9500e.

Thương hiệu phụ Redmi cũng sẵn sàng cho bộ đôi tầm trung khác.

Không chỉ dừng lại ở điện thoại, Xiaomi còn giới thiệu một chiếc đồng hồ thông minh mới chạy hệ điều hành Android với giao diện HyperOS, sở hữu viên pin 930mAh và hỗ trợ công nghệ eSIM thông qua chip eUICC độc lập, cho phép hoạt động mà không cần kết nối với smartphone.

Ngoài những sản phẩm trên, còn có hai cặp tai nghe, một máy tính bảng tầm trung và một số thiết bị IoT khác, tuy nhiên thông tin chi tiết về các sản phẩm vẫn còn hạn chế.

Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu tất cả các sản phẩm này sẽ được ra mắt cùng lúc hay tại nhiều sự kiện khác nhau. Có khả năng Xiaomi sẽ tổ chức một sự kiện ra mắt riêng cho Xiaomi 17 Ultra, và nếu không phải tất cả, một số thiết bị khác cũng sẽ được giới thiệu trong cùng ngày.