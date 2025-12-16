"Chấn động" SEA Games 33: Nữ VĐV Liên Quân Mobile Thái Lan gian lận, nhưng vẫn thua Việt Nam

Sáng 16/12, cộng đồng Liên Quân Mobile Đông Nam Á "dậy sóng" trước thông tin một tuyển thủ của đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Thái Lan bị xử phạt vì gian lận thi đấu tại SEA Games 33. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông Việt Nam và quốc tế, bởi tính chất nghiêm trọng cũng như thời điểm nhạy cảm đang diễn ra trận phân định HCĐ giữa tuyển Thái Lan và Lào.

Ngay khi có thông tin trên, trận phân định HCĐ giữa Thái Lan và Lào đã bị trì hoãn, sau chiến thắng 1 - 0 ở ván đầu tiên dành cho Thái Lan, rồi sau đó dừng hẳn. Đây là trận đấu Bo7 (ai thắng trước 4 ván sẽ là đội chiến thắng), đội thắng sẽ vào chung kết tổng tranh HCV với Việt Nam.

Các tuyển thủ Liên Quân Mobile nữ Thái Lan trong trận phân định HCĐ với Lào sáng 16/12.

Warasin Naphat (còn được biết đến với nickname Tokyogurlz), tuyển thủ thi đấu ở vị trí AD của đội tuyển nữ Thái Lan, đã có hàng loạt hành vi gây tranh cãi trong trận đấu với tuyển nữ Việt Nam diễn ra vào ngày 15/12. Ban đầu, nhiều ý kiến cho rằng vấn đề chỉ xoay quanh thái độ thi đấu và cách ứng xử trên sân khấu, song sự việc nhanh chóng vượt xa phạm vi chuyên môn.

Thông tin từ các nguồn uy tín cho biết, Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan đã ra quyết định xử phạt chính thức, xác nhận Warasin Naphat có hành vi gian lận trong thi đấu. Nội dung quyết định nêu rõ tuyển thủ này đã vi phạm Điều 9.4.3 của Sổ tay Kỹ thuật Thể thao điện tử, liên quan đến việc sử dụng phần mềm hoặc phần cứng bên thứ ba không được phép nhằm can thiệp vào trận đấu.

Hành vi gian lận được xác định là xảy ra trong ván 1 của trận play-off giữa Thái Lan và Việt Nam tối 15/12. Dù gian lận, các cô gái Thái vẫn không thể vượt qua tuyển nữ Việt Nam, và thua trắng 0 - 3 trong trận Bo5.

Tuyển thủ Warasin Naphat (Tokyogurlz).

Cụ thể hơn, theo chia sẻ từ cộng đồng cổ động viên Thái Lan, tuyển thủ Tokyogurlz bị tố đã sử dụng Discord để chia sẻ màn hình và nhờ người khác chơi hộ, trong khi bản thân giả vờ thi đấu trên sân khấu. Đáng chú ý, hành vi này được cho là không chỉ xuất hiện trong trận gặp tuyển nữ Việt Nam mà còn kéo dài suốt quá trình tuyển chọn đội tuyển quốc gia cũng như giai đoạn tập luyện trước thềm SEA Games 33.

Thông tin nói trên khiến dư luận Thái Lan vô cùng phẫn nộ, thậm chí một số thành viên trong chính đội tuyển Liên Quân Mobile nữ nước này cũng bày tỏ sự thất vọng. Với việc xác định là gian lận, Warasin Naphat bị truất quyền thi đấu tại SEA Games 33. Song, cộng đồng eSport cho rằng đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Thái Lan phải bị xử thua và dừng chân tại đây.

Trao đổi với PV trưa 16/2, bà Cao Thu Phương - Tổng Thư ký Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) xác nhận, có sự việc tuyển thủ chơi vị trí AD của tuyển nữ Thái Lan đã có hàng loạt hành vi gây tranh cãi trong trận đấu với tuyển nữ Việt Nam tại nội dung Liên Quân Mobile nữ - SEA Games 33 vào ngày 15/12 vừa qua.

"Hiện nay, theo thông tin tới sáng 16/2, Thái Lan sẽ rút VĐV này ra. Nhưng chúng tôi vẫn còn họp, do vậy chưa có quyết định cuối cùng. Khi có quyết định cuối cùng và kết quả, VIRESA sẽ thông báo chính thức", bà Phương thông tin.