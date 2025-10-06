LG tung máy giặt sấy đời mới với AI thông minh, điều khiển qua ứng dụng

LG Electronics vừa giới thiệu bộ giải pháp giặt sấy 2026 với đa dạng lựa chọn về công nghệ, khối lượng giặt và màu sắc. Bộ giải pháp 2026 gồm máy giặt lồng ngang, máy giặt lồng đứng, máy giặt sấy và máy sấy bơm nhiệt, thay thế toàn bộ dải sản phẩm hiện tại.

Các sản phẩm mới được trang bị AI thấu cảm.

Dòng sản phẩm giặt sấy mới của LG được tích hợp trí tuệ nhân tạo thấu cảm (Affectionate Intelligence), đặc biệt là LG AI DD 2.0, giúp tối ưu hóa hiệu quả giặt sấy. Thiết bị sử dụng công nghệ học sâu để tự động phát hiện khối lượng, nhận biết chất liệu vải và đánh giá mức độ bẩn của quần áo.

Dựa trên phân tích nói trên, máy sẽ tự động đề xuất chu trình giặt tối ưu nhờ sự kết hợp giữa động cơ truyền động trực tiếp Inverter Direct Drive và công nghệ 6 Motion (6 chuyển động mô phỏng thao tác giặt tay). Sự kết hợp này không chỉ tăng cường hiệu quả làm sạch mà còn bảo vệ sợi vải tốt hơn 10% so với các thế hệ trước.

Bên cạnh đó, công nghệ TurboWash 360 mang đến khả năng làm sạch trong vòng 39 phút. Thế hệ máy giặt LG AI DD 2.0 có khả năng cá nhân hóa, khi mà người dùng có thể tùy chỉnh ngôn ngữ hiển thị, lựa chọn hiển thị chu trình giặt yêu thích hoặc để thiết bị tự động sắp xếp và ưu tiên hiển thị các chương trình được sử dụng thường xuyên.

Người dùng cũng có thể điều khiển và lựa chọn chương trình giặt sấy thông qua ứng dụng thông minh LG ThinQ. Ứng dụng cung cấp các thông tin hữu ích như điện năng tiêu thụ, kiểm tra số lượng chu trình giặt sấy và nhắc nhở vệ sinh lồng giặt, cũng như chuẩn đoán lỗi thông minh và đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Các sản phẩm giặt và giặt sấy mới này còn được trang bị chu trình giặt giảm thiểu vi nhựa. Thiết bị tối ưu các chuyển động của lồng giặt để giảm thiểu ma sát, giúp bảo vệ sợi vải và giảm thiểu 60% lượng vi nhựa phát thải ra môi trường so với chu trình giặt thông thường.

Theo thông tin do hãng công bố, dòng sản phẩm này có khả năng tiết kiệm điện năng đáng kể, tiêu thụ ít hơn 40% năng lượng so với mức tối thiểu để đạt chứng nhận hạng A tại thị trường châu Âu. Kết quả tích cực này đến từ những cải tiến về hiệu suất động cơ và tinh chỉnh thuật toán.

Một số sản phẩm còn sở hữu công nghệ ezDispense tự động định lượng và phân bổ lượng nước giặt/xả cần thiết cho mỗi mẻ giặt. Nhờ đó, giảm thiểu tình trạng sử dụng dư thừa chất tẩy rửa, giúp tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường.