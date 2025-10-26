Giá máy giặt Aqua cuối tháng 10: Chỉ từ 4,99 triệu đồng

Cuối tháng 10, thị trường điện máy đang “nóng” lên từng ngày khi Aqua tung ra loạt ưu đãi lớn cho dòng máy giặt với mức giá khởi điểm chỉ từ 4,99 triệu đồng. Đây được xem là cơ hội “vàng” cho người tiêu dùng muốn nâng cấp thiết bị gia đình với chi phí hợp lý trước mùa cao điểm cuối năm.

Ảnh minh họa.

Theo khảo sát tại các hệ thống bán lẻ lớn như Điện máy Xanh, Nguyễn Kim hay MediaMart, hàng loạt mẫu máy giặt Aqua cửa trên và cửa ngang đồng loạt điều chỉnh giá, giảm mạnh từ vài trăm nghìn đến hơn 4 triệu đồng tùy dung tích. Trong đó, dòng Inverter 8–10 kg, vốn được nhiều gia đình ưa chuộng nhờ khả năng vận hành êm, tiết kiệm điện nước đang được tìm mua nhiều nhất.

Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, các mẫu mới năm 2024 còn được tích hợp công nghệ Smart Dual Inverter và chế độ tự vệ sinh lồng giặt Auto Clean, giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị, đồng thời mang lại sự tiện nghi cho người dùng bận rộn.

Bảng giá máy giặt Aqua tháng 10:

Tên máy giặt Aqua Khối lượng giặt Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Máy giặt Aqua AWM8-316K(B) 8 kg 5.35 4.99 Máy giặt Aqua Inverter AQW-DR100JT BK 10 kg 8.29 6.69 Máy giặt Aqua Inverter AWM9-B316K(B) 9 kg 6.79 6.09 Máy giặt Aqua Inverter AWM11-B316L(B) 11 kg 7.79 6.69 Máy giặt Aqua Inverter AWM11-B2158L(B) 11 kg 8.19 6.99 Máy giặt Aqua Inverter AQW-DR120HT BK 12 kg 10.69 7.44 Máy giặt Aqua Inverter AQW-DR110JT BK 11 kg 9.19 7.59 Máy giặt Aqua Inverter AWM14-B2158L(B) 14 kg 9.19 8.49 Máy giặt Aqua Inverter AWM13-B2158L(B) 13 kg 8.69 - Máy giặt Aqua Inverter AQW-DR120HT BK 12 kg 10.69 7.44 Máy giặt Aqua Inverter AQW-DR110JT BK 11 kg 9.19 7.59 Máy giặt Aqua Inverter AWM14-B2158L(B) 14 kg 9.19 8.49 Máy giặt Aqua Inverter AWM13-B2158L(B) 13 kg 8.69 - Máy giặt Aqua Inverter AW10-B4959U1K(B) 10 kg 11.39 8.99 Máy giặt Aqua Inverter AWM16-B2158L(B) 16 kg 10.39 9.39 Máy giặt Aqua Inverter AWM12-BSR1K(BU) 12 kg 11.39 9.44 Máy giặt Aqua Inverter AWM11-BSR1K(BU) 11 kg 11.29 9.99 Máy giặt Aqua Inverter AW10-B4377U1L(GN) 10 kg 13.29 11.29 Máy giặt Aqua Inverter AW12-BD4377U1L(GN) 12 kg 15.79 13.69 Máy giặt Aqua Inverter AQD-A1500H PS 15 kg 18.09 14.99 Máy giặt sấy Aqua Inverter AWD12-BD4377U1L(GN) giặt 12 kg - sấy 7 kg 18.39 16.49

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 23/10, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

Ký tự "-" là không giảm giá.