Giá máy giặt Aqua cuối tháng 10: Chỉ từ 4,99 triệu đồng

Sự kiện: Máy giặt

So với các thương hiệu đối thủ, máy giặt Aqua có giá bán phải chăng hơn nhiều, đáp ứng được nhu cầu của các gia đình có kinh phí hạn hẹp.

Cuối tháng 10, thị trường điện máy đang “nóng” lên từng ngày khi Aqua tung ra loạt ưu đãi lớn cho dòng máy giặt với mức giá khởi điểm chỉ từ 4,99 triệu đồng. Đây được xem là cơ hội “vàng” cho người tiêu dùng muốn nâng cấp thiết bị gia đình với chi phí hợp lý trước mùa cao điểm cuối năm.

Theo khảo sát tại các hệ thống bán lẻ lớn như Điện máy Xanh, Nguyễn Kim hay MediaMart, hàng loạt mẫu máy giặt Aqua cửa trên và cửa ngang đồng loạt điều chỉnh giá, giảm mạnh từ vài trăm nghìn đến hơn 4 triệu đồng tùy dung tích. Trong đó, dòng Inverter 8–10 kg, vốn được nhiều gia đình ưa chuộng nhờ khả năng vận hành êm, tiết kiệm điện nước đang được tìm mua nhiều nhất.

Đáng chú ý, các mẫu mới năm 2024 còn được tích hợp công nghệ Smart Dual Inverter và chế độ tự vệ sinh lồng giặt Auto Clean, giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị, đồng thời mang lại sự tiện nghi cho người dùng bận rộn.

Bảng giá máy giặt Aqua tháng 10:

Tên máy giặt Aqua

 Khối lượng giặt 

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

Máy giặt Aqua AWM8-316K(B)

8 kg

 5.35

4.99

Máy giặt Aqua Inverter AQW-DR100JT BK

10 kg

 8.29

6.69

Máy giặt Aqua Inverter AWM9-B316K(B)

9 kg

6.79

6.09

Máy giặt Aqua Inverter AWM11-B316L(B)

11 kg

7.79

6.69

Máy giặt Aqua Inverter AWM11-B2158L(B)

11 kg

 8.19

6.99

Máy giặt Aqua Inverter AQW-DR120HT BK

12 kg

 10.69

7.44

Máy giặt Aqua Inverter AQW-DR110JT BK

11 kg

 9.19

7.59

Máy giặt Aqua Inverter AWM14-B2158L(B)

14 kg

9.19

8.49

Máy giặt Aqua Inverter AWM13-B2158L(B)

13 kg

 8.69 -

Máy giặt Aqua Inverter AW10-B4959U1K(B)

10 kg

 11.39

8.99

Máy giặt Aqua Inverter AWM16-B2158L(B)

16 kg

10.39

9.39

Máy giặt Aqua Inverter AWM12-BSR1K(BU)

12 kg

11.39

9.44

Máy giặt Aqua Inverter AWM11-BSR1K(BU)

11 kg

 11.29

9.99

Máy giặt Aqua Inverter AW10-B4377U1L(GN)

10 kg

13.29

11.29

Máy giặt Aqua Inverter AW12-BD4377U1L(GN)

12 kg

 15.79

13.69

Máy giặt Aqua Inverter AQD-A1500H PS

15 kg

 18.09

14.99

Máy giặt sấy Aqua Inverter AWD12-BD4377U1L(GN)

giặt 12 kg - sấy 7 kg

 18.39

16.49

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 23/10, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

Ký tự "-" là không giảm giá.

Theo An Nhiên ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/10/2025 08:50 AM (GMT+7)
