Sự thật phũ phàng phía sau những chiếc laptop "rẻ bất ngờ"

Tuy nhiên, những thiết bị này thường thiếu nhiều tính năng quan trọng khiến chúng trở thành một khoản đầu tư không hiệu quả về lâu dài. Hiểu được những vấn đề thường gặp với laptop giá rẻ, người dùng có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Rất nhiều hạn chế có thể xuất hiện trên laptop giá rẻ.

Điểm nhấn trên laptop giá rẻ chính là giá cả và chất lượng thường có mối tương quan trực tiếp. Thị trường laptop rất nhiều phân khúc, trong đó phân khúc giá rẻ tập trung vào khoảng mức giá từ 6 triệu đồng trở xuống với nhiều điểm chung.

Đầu tiên, chúng được lắp ráp từ các linh kiện và vật liệu chất lượng thấp, vì vậy đừng mong chúng có thể chịu được một cú rơi từ ghế sofa. Màn hình của chúng thường không đạt chuẩn Full HD và độ sáng không đủ để sử dụng thoải mái trong nhà, chứ đừng nói đến việc sử dụng ngoài trời.

Ngoài ra, những laptop này thường được trang bị bộ vi xử lý cũ và yếu như Intel Celeron/Atom hoặc AMD Athlon chỉ có hai lõi. Chúng thường đi kèm với 4 GB RAM DDR3 hoặc DDR4 đã lỗi thời, cùng dung lượng lưu trữ chỉ đủ để chạy trình duyệt web và một vài tài liệu Word.

Không chỉ cấu hình kém, những chiếc laptop này còn thiếu sót ở hầu hết mọi khía cạnh. Thời lượng pin cũng là một điểm yếu, thường chỉ kéo dài từ 1 đến 2 tiếng. Người dùng sẽ may mắn nếu chiếc laptop đó có những tính năng cần thiết như Bluetooth, webcam và micro hoạt động tốt.

Trong số này, các cổng kết nối là thứ khó chịu nhất.

Các cổng I/O trên laptop giá rẻ cũng bị cắt giảm, với chỉ 1 hoặc 2 cổng USB. Hệ thống làm mát không được chú trọng, may mắn là các bộ xử lý yếu hơn thường không tạo ra đủ nhiệt để gây ra vấn đề nghiêm trọng.

Như Benjamin Franklin từng nói: “Nỗi cay đắng vì chất lượng kém sẽ còn mãi sau khi niềm vui về giá rẻ đã phai nhạt”. Thực tế, những chiếc laptop giá rẻ này giống như rác thải điện tử được sản xuất hàng loạt, hầu như không có giá trị sử dụng ngoài việc lừa những người cần gấp một chiếc laptop giá rẻ.

Thậm chí, người dùng có thể xem xét việc sử dụng điện thoại của mình như một chiếc máy tính xách tay. Dù vẫn cần chi khoảng vài triệu đồng để mua các dock chuyển đổi, đây có thể là một lựa chọn tốt hơn so với việc đầu tư vào những chiếc laptop giá rẻ kém chất lượng.