Giá máy giặt Aqua Inverter cuối tháng 11: Chỉ từ 4,19 triệu đồng

Cuối tháng 11, thị trường điện máy bất ngờ “dậy sóng” khi nhiều dòng máy giặt được giảm giá. Trong đó, nhiều mẫu máy giặt Aqua Inverter được điều chỉnh về mức chỉ từ 4,19 triệu đồng. Đây được xem là một trong những mức giá thấp nhất trong năm, tạo nên làn sóng quan tâm mạnh mẽ từ người tiêu dùng đang chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm.

Ảnh minh họa.

Khác với nhiều thương hiệu tập trung vào phân khúc cao cấp, Aqua chọn cách tiếp cận ngược lại: đưa công nghệ tiết kiệm điện Inverter xuống mức giá phổ thông, giúp ngay cả những gia đình trẻ, người có ngân sách hạn chế vẫn có thể sở hữu một chiếc máy giặt hiện đại. Chính vì vậy, sản phẩm của hãng luôn thu hút sự quan tâm của đại đa số người dùng.

Ảnh minh họa.

Không chỉ gây chú ý nhờ giá “mềm”, các mẫu máy giặt Aqua Inverter còn được trang bị nhiều công nghệ đáng tiền như giặt xoáy nước 3D, động cơ truyền động bền bỉ, chế độ tự vệ sinh lồng giặt, giúp nâng cao tuổi thọ thiết bị và bảo vệ quần áo tốt hơn. Một số cửa hàng còn áp dụng thêm ưu đãi như miễn phí giao lắp, giảm thêm khi thanh toán online hoặc tặng kèm bột giặt, khiến sức mua tăng mạnh trong những ngày gần đây.

Bảng giá máy giặt Aqua Inverter cuối tháng 11:

Tên máy giặt Aqua Khối lượng giặt Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Aqua AWM8-316K(B) 8 kg 5.35 4.19 Aqua Inverter AWM9-B316K(B) 9 kg 6.79 5.89 Aqua AQW-FR110JT BK 11 kg 7.49 6.39 Aqua Inverter AQD-A852J BK 8.5 kg 7.09 6.29 Aqua Inverter AQW-DR100JT BK 10 kg 8.29 6.49 Aqua Inverter AWM11-B316L(B) 11 kg 7.79 6.69 Aqua Inverter AQD-A952J BK 9.5 kg 8.59 6.99 Aqua Inverter AWM11-B2158L(B) 11 kg 8.19 6.99 Aqua Inverter AQW-DR110JT BK 11 kg 9.19 7.39 Aqua Inverter AWM13-B2158L(B) 13 kg 8.69 7.69 Aqua Inverter AW11-BP4959U1K(B) 11 kg 10.39 7.89 Aqua Inverter AWM16-B2158L(B) 16 kg 10.39 8.99 Aqua Inverter AW11-B4959U1K(B) 11 kg 11.39 9.59 Aqua Inverter AWM12-BSR1K(BU) 12 kg 11.39 9.69 Aqua Inverter AW10-B4377U1L(GN) 10 kg 13.29 10.79 Aqua Inverter AQW-DR160UHT PS 16 kg 15.39 12.59 Aqua Inverter AQD-A1500H PS 15 kg 18.09 14.99 Aqua Inverter AW12-BD4377U1L(GN) 12 kg 15.79 13.19 Aqua Inverter AWD12-BD4377U1L(GN) giặt 12 kg - sấy 7 kg 18.39 16.19 Aqua Inverter AQD-AH1500H PS giặt 15 kg - sấy 10 kg 20.69 20.59

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 23/11, tham khảo tại Điện Máy Xanh.