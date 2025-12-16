Nàng Warasin Naphat gian lận, đội nữ Liên Quân Mobile Thái Lan tay trắng rời SEA Games 33

VĐV gian lận: Thái Lan chỉ thay người rồi chơi tiếp

Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan mới đây đã ban hành quyết định xử phạt chính thức, xác nhận tuyển thủ Warasin Naphat (Tokyogurlz) của đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Thái Lan có hành vi gian lận trong thi đấu tại SEA Games 33.

Tuyển thủ Liên Quân Mobile nữ Thái Lan gian lận tại SEA Games 33.

Theo nội dung được công bố, tuyển thủ này đã vi phạm Điều 9.4.3 của Sổ tay Kỹ thuật Thể thao điện tử, điều khoản cấm sử dụng phần mềm hoặc phần cứng bên thứ ba không được phép nhằm can thiệp vào quá trình thi đấu, làm sai lệch tính công bằng của trận đấu.

Hành vi gian lận được xác định xảy ra trong ván 1 của trận play-off giữa đội tuyển nữ Thái Lan và đội tuyển nữ Việt Nam, diễn ra vào tối 15/12. Dù bị phát hiện có hành vi sai phạm, kết quả chuyên môn của trận đấu không bị đảo ngược, bởi đội tuyển nữ Thái Lan vẫn để thua tuyển nữ Việt Nam với tỷ số 0 - 3 trong trận Bo5.

Còn theo cộng đồng Liên Quân Mobile Thái Lan, tuyển thủ Tokyogurlz bị tố đã sử dụng Discord để chia sẻ màn hình và nhờ người khác điều khiển trận đấu từ xa, trong khi bản thân chỉ “đóng vai” thi đấu trên sân khấu. Đáng chú ý, nhiều ý kiến cho rằng hành vi này không chỉ xuất hiện trong trận gặp tuyển nữ Việt Nam mà còn kéo dài từ giai đoạn tuyển chọn đội tuyển quốc gia cho đến quá trình tập luyện trước thềm SEA Games 33.

Quyết định của Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan xác định đây là hành vi gian lận và tuyên bố truất quyền thi đấu của Warasin Naphat tại SEA Games 33 tại thời điểm Thái Lan vừa thắng 1 - 0 trong trận phân định HCĐ với Lào. Trước khi có quyết định trên, trận đấu giữa Thái Lan và Lào chưa xác định sẽ tiếp tục hay dừng lại.

Cộng đồng eSport Thái Lan: "Phải loại cả đội tuyển"

Ngay thời điểm thông tin về vụ gian lận được lan truyền mà chưa có quyết định cuối cùng, cộng đồng eSport Thái Lan đã tỏ ra "phẫn nộ". Dưới một bài đăng trên trang MGT Sport, hàng loạt ý kiến cho rằng, hình phạt cá nhân là chưa đủ, đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Thái Lan cần phải chịu trách nhiệm tập thể.

Một tuyển thủ gian lận, cộng đồng eSport Thái Lan đòi cả đội tuyển phải bị loại theo đúng tinh thần của các môn thể thao đồng đội.

Tài khoản Facebook Isaree Wichiankhajorn bình luận: “Các nước khác mà là chủ nhà thì đội Thái đã bị loại”. Bình luận hàm ý nếu không có lợi thế chủ nhà, án phạt có thể còn nặng nề hơn.

Facebooker Chanatip Chanaphai thì cho rằng, tinh thần thể thao mới là điều quan trọng nhất: “Quan trọng là tinh thần tử tế của người chơi thể thao. Đội đã phạm sai lầm, tôi muốn đội chịu thua và rút lui”. Quan điểm này nhận được sự đồng tình của nhiều người, khi cho rằng việc rút lui sẽ là cách thể hiện trách nhiệm rõ ràng nhất.

Ý kiến cứng rắn hơn đến từ Mon Nuttcha: “Phải cấm cả đội Thái. Không chỉ loại bỏ vận động viên gian lận đó. Rõ ràng là ăn gian”. Trong khi đó, Wasant Udomthreesap nhấn mạnh: “Phải loại cả đội tuyển, cấm thi đấu các cấp độ. Vận động viên đó không thể chỉ gian lận một mình. Đây là một đội tuyển quốc gia”.

“Ngại dùm. Ban tổ chức nên loại cả đội để chịu trách nhiệm. Bởi vì cô ấy đã chơi nhiều trận và giành chiến thắng trước các đội khác”, Chayapong Thanapura bày tỏ sự xấu hổ. “Cả đội phải bị loại. Hình phạt hiện tại không công bằng với các quốc gia khác”, Thawatchai Onwong tiếp lời. Nivit Rungraksanti cũng nêu quan điểm ngắn gọn, dứt khoát: “Cấm cả đội”.

Một trong những bình luận gây chú ý khác đến từ Garn Surasak Cha-ingram: “Rút lui toàn đội thôi. Các bạn đã phá hoại danh tiếng của đất nước”. Trong khi Nokky Marquez nhấn mạnh yếu tố chuẩn mực: “Đáng lẽ phải loại cả đội theo quy định thi đấu của SEA Games. Dù là chủ nhà nhưng sai phải thể hiện trách nhiệm”.

Trong bối cảnh đó, với chuỗi trận toàn thắng trong ngày thi đấu 15/12, đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam đã chính thức giành quyền góp mặt ở Chung kết tổng SEA Games 33. Thành tích ấn tượng này giúp các cô gái áo đỏ tiến thêm một bước rất gần tới mục tiêu cao nhất là tấm HCV.