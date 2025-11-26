Cập nhật giá máy giặt Toshiba tháng 11: Chỉ từ 5,19 triệu đồng

Tháng 11 được xem là “mùa cao điểm” của thị trường điện máy khi hàng loạt các hệ thống bán lẻ tung ra các chương trình giảm giá lớn. Trong đó, dòng máy giặt Toshiba đang thu hút sự quan tâm nhờ mức giá chỉ từ 5,19 triệu đồng. Dù mức giảm của Toshiba không “sốc” như Samsung hay LG nhưng lại gây chú ý bởi loạt chương trình tặng quà và ưu đãi kèm theo, giúp tổng giá trị nhận được của người tiêu dùng tăng đáng kể.

Ảnh minh họa.

Theo khảo sát tại các hệ thống bán lẻ lớn, giá các mẫu máy giặt Toshiba Inverter hiện giảm từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng tùy dung tích, chủ yếu tập trung ở phân khúc 8–10,5 kg. Bù lại cho mức giảm không quá sâu, nhiều đơn vị phân phối tung ra thêm các chương trình hấp dẫn như tặng phiếu mua hàng, miễn phí lắp đặt hoặc giảm thêm khi thanh toán qua ví điện tử. Điều này khiến máy giặt Toshiba trở thành lựa chọn “kinh tế” đối với những gia đình ưu tiên độ bền – sự ổn định – chi phí hợp lý.

Ảnh minh họa.

Ngoài ưu đãi, máy giặt Toshiba còn ghi điểm nhờ công nghệ đặc trưng như GreatWaves giặt sạch mạnh, Mega PowerWash tăng hiệu quả đánh bật vết bẩn, động cơ Inverter tiết kiệm điện – nước, tạo nên lợi thế cạnh tranh dù không chạy theo cuộc đua giảm giá mạnh. Giới chuyên gia đánh giá, máy giặt Toshiba là lựa chọn phù hợp của nhiều hộ gia đình trẻ trong bối cảnh chi tiêu cuối năm đang gia tăng.

Bảng giá máy giặt Toshiba tháng 11:

Tên máy giặt Toshiba Khối lượng giặt Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Toshiba AW-M905BV(MK) 8 kg 5.39 5.19 Toshiba AW-M1000FV(MK) 9 kg 5.88 - Toshiba AW-M1100PV(MK) 10 kg 6.86 6.19 Toshiba Inverter AW-DK1000FV(KK) 9.0 kg 6.86 6.69 Toshiba Inverter AW-DM1100PV(KK) 10 kg 7.84 7.19 Toshiba Inverter TW-BK105G4V(MG) 9.5 Kg 9.89 7.89 Toshiba Inverter TW-T21BU105UWV(MG) 9.5 kg 8.34 8.19 Toshiba Inverter TW-T21BU110UWV(MG) 10 kg 8.83 8.69 Toshiba Inverter AW-DUM1400LV (MK) 13 kg 10.79 9.19 Toshiba Inverter TW-T21BU115UWV(MG) 10.5 kg 10.3 9.19 Toshiba Inverter TW-T23BU110UWV(MG) 10 kg 10.79 9.19 Toshiba Inverter TW-T23BU105UWV(MG) 9.5 kg 10.59 9.39 Toshiba Inverter AW-DUM1600LV(SG) 15 kg 11.77 9.49 (đặt trước) Toshiba Inverter AW-DM1600LV(SG) 15 kg 11.49 9.69 Toshiba Inverter TW-T21BU130UWV(MG) 12 kg 12.36 10.19 Toshiba Inverter TW-T25BU115MWV(MG) 10.5 kg 13.74 11.19 Toshiba Inverter TW-T21BU140UWV(MG) 13 kg 13.34 11.19 Toshiba Inverter TW-T25BZU115MWV(MG) 10.5 kg 14.72 12.19 Toshiba Inverter TWD-T21BU115UWV(MG) giặt 10.5 kg - sấy 7 kg 15.01 12.19 Toshiba Inverter TWD-T21BU140UWV(MG) giặt 13 kg - sấy 8 kg 15.7 13.19 Toshiba Inverter TWD-BM135GF4V(MG) giặt 12.5 kg - sấy 8 kg 14.82 13.69 Toshiba Inverter TWD-T25BZU115MWV(MG) giặt 10.5 kg - sấy 7 kg 18.64 15.19 Toshiba Inverter TW-T37BZP115MWV(WT) 10.5 kg 26.5 21.19

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 25/11, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

Ký tự "-" là không giảm giá.