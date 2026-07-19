Người dùng iPhone 18 Pro và Galaxy S27 Ultra sẽ phải gen tị với người dùng tầm trung

Ở phân khúc cao cấp, các hãng như Samsung hay Apple vẫn liên tục cải tiến về hiệu năng, chất lượng màn hình, camera và các tính năng AI. Những mẫu flagship mới sở hữu vi xử lý mạnh hơn, màn hình sáng hơn, khả năng quay video chất lượng cao và thời gian hỗ trợ phần mềm dài hơn.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, một thông số gần như không có nhiều thay đổi trong nhiều năm là dung lượng pin.

Smartphone cao cấp ngày càng mạnh nhưng pin không tăng tương xứng

Nếu nhìn lại năm 2020, Galaxy S20 Ultra từng được xem là một trong những smartphone có pin lớn nhất thị trường với viên pin 5.000 mAh. Khi đó, phần lớn "đối thủ" đều sở hữu dung lượng pin thấp hơn:

- Galaxy S20 Ultra: 5.000 mAh

- Galaxy S20 Plus: 4.500 mAh

- Galaxy S20: 4.000 mAh

- iPhone 11 Pro Max: 3.969 mAh

- OnePlus 8 Pro: 4.510 mAh

- Xiaomi Mi 10 Pro: 4.500 mAh

- Huawei P40 Pro: 4.200 mAh

- Google Pixel 5: 4.080 mAh

6 năm sau, bức tranh lại không thay đổi nhiều. Galaxy S26 Ultra vẫn được trang bị viên pin 5.000 mAh trong khi iPhone 17 Pro Max sử dụng pin 4.832 mAh hoặc 5.088 mAh đối với phiên bản chỉ hỗ trợ eSIM.

Theo các thông tin rò rỉ hiện nay, Galaxy S27 Ultra và iPhone 18 Pro Max cũng chưa được kỳ vọng sẽ có bước "nhảy vọt" về dung lượng pin.

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, nhiều nhà sản xuất Android khác đã chuyển sang công nghệ pin silicon-carbon, cho phép tăng đáng kể dung lượng mà không làm thân máy dày hơn. Một số mẫu smartphone của OnePlus, Xiaomi, Vivo, Honor, Huawei hay Oppo hiện đã sở hữu viên pin từ 8.000 - 10.000 mAh.

Điều này cho thấy cuộc cạnh tranh trên thị trường smartphone không còn chỉ xoay quanh camera hay hiệu năng, thời lượng pin cũng đang trở thành yếu tố được người dùng quan tâm nhiều hơn.

Điện thoại tầm trung mang đến lựa chọn thực dụng hơn

Sự khác biệt về dung lượng pin thể hiện rõ ở phân khúc tầm trung.

Một ví dụ là Moto G77 Power, mẫu smartphone của Motorola có giá khoảng 270 USD (khoảng 7 triệu đồng) nhưng được trang bị viên pin 7.000 mAh.

Dĩ nhiên, thiết bị này không hướng tới việc cạnh tranh với các flagship về hiệu năng. Máy sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 6400, hệ thống camera cũng không thể so sánh với các mẫu điện thoại cao cấp.

Bù lại, Moto G77 Power tập trung vào những yếu tố phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày. Ngoài viên pin lớn, máy còn đạt chuẩn độ bền MIL-STD-810H, được bảo vệ bởi kính Corning Gorilla Glass 7i, tích hợp giắc cắm tai nghe 3,5 mm và hỗ trợ thẻ nhớ microSD dung lượng lên tới 1 TB. Đây đều là những tính năng hiếm xuất hiện trên các mẫu flagship hiện nay.

Moto G77 Power.

Với nhiều người dùng, một chiếc điện thoại có thể hoạt động bền bỉ suốt cả ngày, thậm chí sang ngày thứ hai mà không cần sạc, mang lại giá trị thiết thực hơn so với việc sở hữu bộ xử lý mạnh nhất hay các tính năng AI cao cấp.

Điều này đặc biệt phù hợp với nhóm người chủ yếu sử dụng điện thoại để nhắn tin, gọi điện, xem YouTube, lướt mạng xã hội, sử dụng bản đồ hoặc các ứng dụng hỗ trợ công việc.

Tất nhiên, smartphone tầm trung vẫn còn khoảng cách khá lớn so với flagship về chất lượng camera, màn hình, hiệu năng xử lý, khả năng quay video hay thời gian hỗ trợ phần mềm. Những yếu tố này vẫn là lý do khiến nhiều người sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho các dòng điện thoại cao cấp.

Tuy nhiên, khi công nghệ pin silicon-carbon ngày càng phổ biến trên các thiết bị Android, người dùng có thêm lựa chọn nếu ưu tiên thời lượng sử dụng thay vì chạy theo cấu hình mạnh nhất. Khi giá smartphone cao cấp được dự đoán tiếp tục tăng ở các thế hệ sắp tới, những mẫu điện thoại tầm trung sở hữu pin 7.000 mAh hoặc lớn hơn có thể trở thành lựa chọn phù hợp với những người đề cao tính thực dụng và muốn giảm bớt nỗi lo hết pin hàng ngày.