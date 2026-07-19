Chuyên gia cảnh báo không nên hạ điều hòa dưới mức nhiệt này

Sau một ngày dài oi bức, việc đầu tiên mà nhiều người tìm đến khi về nhà là điều khiển điều hòa để làm mát, và chọn mức tối thiểu để nhanh chóng giúp giải nhiệt. Tuy nhiên, việc giảm nhiệt độ xuống mức tối thiểu có thể gây ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe mà ít ai để ý.

Hãy tránh xa mức nhiệt độ dưới 18°C.

Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sống trong môi trường có nhiệt độ từ 18°C đến 24°C là lý tưởng cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiệt độ quá thấp trong nhà có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm viêm phổi và các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD). Không khí lạnh cũng có thể gây co mạch máu, làm tăng áp lực lên hệ tuần hoàn.

WHO khuyến cáo rằng ngưỡng nhiệt độ tối thiểu trong nhà nên là 18°C để đảm bảo an toàn cho người trẻ và người trung niên. Đối với những người dễ bị tổn thương như trẻ em, người già và người mắc bệnh mãn tính, nhiệt độ trong nhà nên duy trì ở mức 22-24°C vào ban ngày và 18-20°C vào ban đêm.

Tất cả nhằm bảo vệ sức khỏe của người dùng.

Một vấn đề phổ biến với điều hòa là nhiều người thường đặt nhiệt độ thấp hơn mức khuyến nghị. Điều này có thể dẫn đến luồng khí lạnh thổi trực tiếp vào cơ thể, gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Để giảm thiểu rủi ro, người dùng nên tránh để luồng khí lạnh phun trực tiếp vào người, điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng 22-24°C và không để chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời vượt quá 10-12°C.

Nếu nhiệt độ ngoài trời là 35°C, nhiệt độ trong nhà lý tưởng không nên giảm xuống dưới 23°C. Việc tuân thủ những khuyến nghị này sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình trong mùa hè oi ả.