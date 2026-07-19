Apple vượt qua Nvidia, trở thành công ty có giá trị nhất thế giới

Apple đã chính thức giành lại danh hiệu công ty giá trị nhất thế giới dựa trên vốn hóa thị trường. Công ty đã vượt qua Nvidia trong phiên giao dịch nội bộ hôm thứ Sáu với giá cổ phiếu tăng 17 điểm trong tuần này.

Apple cũng đang trên đường đạt mức định giá 5 nghìn tỷ USD dựa trên vốn hóa thị trường. Cổ phiếu của công ty đã chạm mốc 4,9 nghìn tỷ USD. Trước đó, Nvidia đã giành được danh hiệu công ty đầu tiên vượt qua ngưỡng 5 nghìn tỷ USD.

CEO Apple - Tim Cook.

Diễn biến giá cổ phiếu của Apple hôm thứ Sáu diễn ra sau nhiều ngày đạt mức cao kỷ lục của công ty.

Apple đã ghi nhận mức giảm giá cổ phiếu trong thời gian ngắn sau khi công ty tăng giá cho dòng máy Mac, iPad và các sản phẩm khác do tình trạng thiếu hụt RAM toàn cầu. Tuy nhiên, công ty đã phục hồi sau một tuần giao dịch.

Cột mốc tiếp theo của công ty sẽ là vượt qua ngưỡng vốn hóa thị trường 5 nghìn tỷ USD.

Apple hiện đang trải qua quá trình chuyển giao CEO từ Tim Cook sang John Ternus. Thông báo chính thức đã được đưa ra vào đầu năm nay. Tháng 8 sẽ là tháng cuối cùng của ông Cook trên cương vị CEO của Apple. Ông Cook sẽ tiếp tục giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị điều hành tại công ty.