NASA chi 600 triệu USD, âm thầm kích hoạt siêu dự án trên Mặt Trăng

NASA vừa thực hiện một bước tiến lớn hướng tới việc xây dựng căn cứ lâu dài trên Mặt Trăng bằng việc lựa chọn 3 công ty không gian tư nhân cho 4 sứ mệnh mới vào cuối năm 2028. Các công ty Astrobotic, Firefly Aerospace và Intuitive Machines sẽ nhận tổng số vốn gần 600 triệu USD để vận chuyển các tải trọng khoa học của NASA. Đây là nỗ lực nhằm đẩy nhanh việc thiết lập tiền đồn đầu tiên của con người trên một thiên thể khác, làm tiền đề cho các mục tiêu xa hơn ngoài vũ trụ.

Minh họa căn cứ trên Mặt Trăng của NASA.

Các sứ mệnh này là một phần cốt lõi thuộc sáng kiến Commercial Lunar Payload Services (CLPS) của NASA, hoạt động như một bãi thử nghiệm thực tế. Việc tăng cường cơ hội phóng và đẩy nhanh tiến độ đặt hàng cho phép các bên nhanh chóng học hỏi, thử nghiệm kỹ thuật và cải tiến độ tin cậy của tàu đổ bộ. Bên cạnh đó, dự án còn mở ra hướng phát triển mới như đưa xe tự hành PROMISE (Polar Rover for Observation, Mapping, and In-Situ Exploration) lên thăm dò bề mặt và kêu gọi xây dựng chòm tinh vân vệ tinh truyền thông kết nối với Trái Đất.

Bộ ba công nghệ cốt lõi bảo vệ phi hành gia và hỗ trợ định vị

Trong các chuyến bay này, mỗi tàu đổ bộ sẽ mang theo ba thiết bị khoa học tiêu chuẩn giống nhau của NASA để xây dựng mạng lưới dữ liệu môi trường toàn cầu. Đầu tiên là hệ thống camera lập thể SCALPSS có nhiệm vụ theo dõi và tạo góc nhìn 3D về cách luồng khí thải động cơ tác động đến bụi Mặt Trăng khi hạ cánh. Việc nghiên cứu các mô hình xói mòn đất và bụi bẩn hất tung này ngày càng quan trọng khi các tàu vũ trụ và cơ sở hạ tầng lớn bắt đầu hạ cánh gần nhau.

Thiết bị thứ hai là The Laser Retroreflector Array (LRA) có kích thước nhỏ bằng chiếc bánh quy, hoạt động hoàn toàn thụ động không cần nguồn điện hay bảo dưỡng. LRA chứa các lăng kính thạch anh giúp phản xạ lại chùm tia laser từ tàu quỹ đạo, hỗ trợ tàu vũ trụ xác định vị trí chính xác để dẫn đường xuống bề mặt. Cuối cùng là cảm biến bức xạ The Linear Energy Transfer Spectrometer (LETS) sử dụng máy dò silicon tiên tiến để đo lường cường độ, loại bức xạ không gian nhằm thu thập thông tin thiết kế các sứ mệnh an toàn cho phi hành gia.

Hình minh họa do các nghệ sĩ thực hiện mô tả các tàu đổ bộ thương mại lên Mặt Trăng từ Astrobotic, Intuitive Machines và Firefly.

Mục tiêu dài hạn của chương trình Moon Base là hỗ trợ sự hiện diện cố định của con người, mở rộng nghiên cứu khoa học và thúc đẩy các hoạt động kinh tế thương mại vũ trụ. Nằm trong kỷ nguyên vàng về đổi mới, NASA sẽ gửi các phi hành gia thực hiện các cuộc thám hiểm ngày càng thách thức để khám phá nhiều hơn về hành tinh này. Những dữ liệu thực tế thu thập được tại đây sẽ củng cố nền tảng vững chắc, sẵn sàng cho các sứ mệnh có người lái đầu tiên chinh phục Sao Hỏa.