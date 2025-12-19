Galaxy Z Fold8 sẽ có 2 nâng cấp đáng giá về camera

Samsung vừa ra mắt Galaxy Z Fold7 vào mùa hè năm nay, mang đến một số nâng cấp camera cần thiết cho dòng điện thoại gập của mình. Tuy nhiên, công ty Hàn Quốc dường như không có ý định dừng lại, khi có tin đồn cho rằng Galaxy Z Fold8 sẽ tiếp tục cải thiện trải nghiệm nhiếp ảnh cho người dùng.

Theo thông tin từ trang GalaxyClub, Galaxy Z Fold8 sẽ kế thừa một số tính năng từ dòng Galaxy S, bao gồm hệ thống camera tele và camera góc siêu rộng được nâng cấp. Chiếc điện thoại này sẽ giữ nguyên camera chính 200MP và cảm biến selfie 10MP như trên Galaxy Z Fold7, trong khi camera dưới màn hình sẽ không được trang bị trở lại.

Đặc biệt, Galaxy Z Fold8 sẽ có camera tele với khả năng zoom quang học 3x, nhưng với độ phân giải cao hơn, đạt 12MP, thay vì 10MP như trước. Đây có thể là cảm biến tele mà Galaxy S26 Ultra sẽ sử dụng vào đầu năm sau.

Bên cạnh đó, Galaxy Z Fold8 cũng được cho là sẽ trang bị camera góc siêu rộng mới với độ phân giải 50MP, cao hơn nhiều so với 12MP của Fold7. Nếu những thông tin này chính xác, mẫu điện thoại gập tiếp theo của Samsung hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm chụp ảnh cao cấp cho người dùng.