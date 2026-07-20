Sau khi các trận bán kết khép lại, hai ông lớn Tây Ban Nha và Argentina đã chính thức điền tên vào trận chung kết World Cup 2026 tại Bắc Mỹ. Ngay lập tức, một bài viết cũ từ 5 năm trước trên mạng xã hội X bỗng trở thành tâm điểm chú ý và gây bão diện rộng vì tính chính xác đến mức siêu nhiên. Người dùng tự xưng đến từ tương lai này đã gọi tên chính xác cặp đấu chung kết năm nay, châm ngòi cho một cơn sốt cuồng nhiệt trong cộng đồng người hâm mộ.

Trận chung kết gọi tên Tây Ban Nha và Argentina.

Lời tiên tri chiến thắng từ 5 năm trước liệu sẽ trở thành hiện thực?

Trước đó, đội tuyển Tây Ban Nha đã giành vé đầu tiên sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Pháp nhờ lối chơi áp đảo thông minh dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Luis de la Fuente. Ngay sau đó, giấc mơ của người Anh cũng chính thức bị đập tan khi Argentina vượt qua đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel. Sự xuất hiện của hai đại diện xuất sắc này tại trận đấu cuối cùng ở New Jersey đã khiến tờ báo Anh The Sun và hàng ngàn người hoang mang lật lại lời tiên tri năm xưa.

Nguyên văn bài viết được đăng tải vào ngày 12/7/2021 như sau: "Argentina vừa đánh bại Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 với tỷ số 3-2". Việc tiên đoán chính xác cả hai đối thủ từ 5 năm trước đã làm bùng nổ tranh luận dữ dội. Dù vậy, các trang tin Daily Star và Football365 từng bóc trần đây có thể là mánh khóe ẩn bài viết ở chế độ riêng tư với hàng trăm tổ hợp kết quả khác nhau, sau đó xóa các phương án sai để trục lợi tương tác.

Bài đăng từ năm 2021 dự đoán chính xác hai đội bóng vào chung kết World Cup 2026.

Tuy nhiên, điều đó không hề làm giảm đi sức nóng thực tế đang bao trùm các con phố từ Atlanta cho đến sân vận động MetLife ở New Jersey. Cổ động viên Argentina đã hoàn toàn nhuộm kín các trung tâm bằng cờ in hình Lionel Messi và Diego Maradona cùng tiếng trống hò reo áp đảo. Trước tình hình căng thẳng, cơ quan an ninh Mỹ cùng mạng lưới ESPN cho biết hàng ngàn cảnh sát đã bị hủy ngày nghỉ để làm việc theo ca 12 tiếng bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn.

Mọi sự chú ý của thế giới bóng đá hiện đang đổ dồn vào trận siêu kinh điển liên lục địa chuẩn bị diễn ra vào rạng sáng 20/7. Tiếng còi mãn cuộc của trận đấu cuối cùng này sẽ định đoạt liệu sự huyền bí của Argentina thời Messi sẽ lên ngôi, hay kỷ luật chiến thuật của Tây Ban Nha sẽ thách thức định mệnh. Liệu tỷ số 3-2 có lặp lại để biến bài đăng trên X thành lời tiên tri huyền thoại nhất lịch sử Internet, hay nó sẽ bị xếp xó như một giai thoại lỗi thời.