5 điện thoại chơi game tốt nhất năm 2026

Khi giá máy chơi game và linh kiện PC ngày càng tăng, smartphone đang trở thành thiết bị giải trí được nhiều người lựa chọn hơn.

Theo đánh giá từ quá trình thử nghiệm nhiều mẫu smartphone cao cấp, các tiêu chí quan trọng nhất đối với một điện thoại chơi game gồm hiệu năng xử lý, chất lượng màn hình, hệ thống tản nhiệt và thời lượng pin. Dưới đây là những smartphone chơi game nổi bật nhất ở từng phân khúc theo đánh giá của chuyên trang Tom's Guide.

1. Asus ROG Phone 9 Pro

Giá bán từ: 27.95 triệu đồng

Dẫn đầu danh sách là Asus ROG Phone 9 Pro, mẫu smartphone được thiết kế gần như dành riêng cho game thủ.

Điểm mạnh lớn nhất của thiết bị nằm ở thời lượng pin, thuộc nhóm tốt nhất trong các bài kiểm tra thực tế. Máy sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite, vẫn duy trì hiệu năng cao sau một năm ra mắt.

Asus ROG Phone 9 Pro.

ROG Phone 9 Pro còn sở hữu màn hình hỗ trợ tần số quét lên tới 185Hz, mang lại chuyển động mượt mà trong các tựa game tương thích. Asus cũng tiếp tục trang bị các tính năng đặc trưng như nút cảm ứng AirTrigger, phần mềm Armory Crate tối ưu hiệu năng và hệ thống đèn AniMe phía sau, thậm chí có thể chơi một số trò chơi đơn giản ngay trên cụm đèn LED này.

Tuy nhiên, đổi lại khả năng chơi game xuất sắc, camera của ROG Phone 9 Pro chưa phải thế mạnh, chất lượng ảnh ở mức trung bình và máy chỉ được cam kết hai năm cập nhật Android đầy đủ, thấp hơn nhiều flagship hiện nay.

2. Samsung Galaxy S26 Ultra

Giá bán từ: 30,09 triệu đồng

Đối với người dùng Android muốn cân bằng giữa chơi game và sử dụng hằng ngày, Samsung Galaxy S26 Ultra là lựa chọn nổi bật.

Máy được trang bị vi xử lý cao cấp cùng GPU đạt điểm số rất cao trong các bài thử nghiệm hiệu năng. Màn hình AMOLED 6,9 inch hỗ trợ tần số quét thích ứng 120Hz, giúp các trò chơi tốc độ cao hiển thị mượt mà.

Samsung Galaxy S26 Ultra.

Samsung cũng nâng cấp hệ thống tản nhiệt với buồng hơi (vapor chamber) lớn hơn, giúp máy duy trì nhiệt độ ổn định trong quá trình chơi game kéo dài. Trong các bài thử nghiệm với Genshin Impact, thiết bị không xuất hiện hiện tượng giảm hiệu năng do quá nhiệt sau khoảng một giờ chơi liên tục.

Thời lượng pin cũng là điểm cộng khi Galaxy S26 Ultra hoạt động lâu hơn gần 2 giờ so với Galaxy S25 Ultra trong các bài kiểm tra. Máy hỗ trợ sạc nhanh, đạt khoảng 77% pin sau 30 phút.

Ngoài khả năng chơi game, Galaxy S26 Ultra còn nổi bật với camera chính 200MP, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh, giúp thiết bị trở thành lựa chọn đa dụng thay vì chỉ tập trung vào chơi game.

3. iPhone 17 Pro Max

Giá bán từ: 35,99 triệu đồng

Với người dùng hệ sinh thái Apple, iPhone 17 Pro Max tiếp tục là lựa chọn hàng đầu.

Máy sử dụng chip A19 Pro cùng hệ thống buồng hơi tản nhiệt, lần đầu xuất hiện trên dòng iPhone, giúp cải thiện khả năng duy trì hiệu năng khi xử lý các tác vụ nặng hoặc chơi game trong thời gian dài.

iPhone 17 Pro Max.

Bên cạnh đó, iPhone 17 Pro Max vẫn giữ những ưu điểm quen thuộc như màn hình lớn, camera chất lượng cao, pin được cải thiện qua từng thế hệ và tốc độ sạc nhanh hơn nếu sử dụng bộ sạc phù hợp.

Điểm hạn chế của chiếc iPhone này là kích thước khá lớn và trọng lượng tăng nhẹ so với thế hệ trước, có thể gây mỏi tay khi chơi game trong thời gian dài.

4. RedMagic 11 Pro

Giá bán từ: 18,55 triệu đồng

Nếu ưu tiên hiệu năng nhưng muốn tiết kiệm chi phí, RedMagic 11 Pro là lựa chọn đáng chú ý.

Thiết bị sở hữu màn hình 144Hz, vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, tích hợp hệ thống làm mát bằng chất lỏng kết hợp quạt tản nhiệt chủ động, một trong những giải pháp tản nhiệt hiếm thấy trên smartphone hiện nay.

RedMagic 11 Pro.

Máy cũng được bổ sung nhiều tính năng AI phục vụ chơi game, pin lớn và tốc độ sạc cao, giá bán thấp hơn đáng kể so với các flagship khác.

Đổi lại, camera không phải thế mạnh của sản phẩm này và việc bố trí khe hút gió khiến thiết bị không có khả năng chống bụi như nhiều smartphone cao cấp khác.

5. Samsung Galaxy Z Fold 7

Giá bán từ: 40,99 triệu đồng

Ở phân khúc điện thoại màn hình gập, Samsung Galaxy Z Fold 7 được đánh giá là lựa chọn phù hợp nhất cho trải nghiệm chơi game.

Thiết bị sử dụng phiên bản tùy biến của chip Snapdragon 8 Elite, kết hợp màn hình ngoài và màn hình gập bên trong đều lớn hơn, sáng hơn các thế hệ trước. Samsung cũng tối ưu khả năng tiết kiệm năng lượng, đồng thời giảm trọng lượng và độ dày của máy.

Samsung Galaxy Z Fold 7.

Tuy nhiên, mức giá cao ngất khiến Galaxy Z Fold 7 khó tiếp cận với số đông. Nếu mục đích chính chỉ là chơi game, nhiều smartphone khác có thể mang lại hiệu năng tương đương với chi phí thấp hơn đáng kể.