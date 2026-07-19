Facebook sập toàn cầu chiều 19/7, hiện thông báo khác thường nhắc "tài khoản của bạn"

Chiều 19/7, mạng xã hội Facebook bất ngờ gặp sự cố ở nhiều nơi trên thế giới. Khi truy cập vào trang chủ facebook.com bằng trình duyệt di động lẫn máy tính, bằng Safari hay Chrome đều hiện cùng một thông báo "Tài bạn của bạn hiện không khả dụng do sự cố trên trang web. Chúng tôi hi vọng sự cố này sớm được khắc phục sớm. Vui lòng thử lại sau vài phút".

Thông báo lỗi Facebook chiều 19/7.

Trang chủ Facebook tự chuyển hướng về đường link thông báo lỗi.

Thông báo nói trên có hơi khác thường, bởi trước đó các sự cố thường được Facebook thông báo ngắn gọn hơn là "Xin lỗi, có gì đó không ổn. Chúng tôi đang cố gắng khắc phục sự cố này sớm nhất có thể". Các thông báo lỗi này thường không nhắc tới cụm từ "tài khoản của bạn" như thông báo chiều 19/7, bởi các vấn đề xảy ra thường do lỗi chung của nền tảng chứ không phải tài khoản người dùng.

Dù vậy, theo ghi nhận của PV lúc 15h20, ứng dụng Facebook trên di động vẫn hoạt động bình thường, người dùng có thể lướt News Feed lẫn đăng bài mới. Ứng dụng nhắn tin Messenger cũng không bị ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, Messenger trên trình duyệt web cũng gặp thông báo lỗi tương tự Facebook.

Theo ghi nhận của DownDetector, sự cố xảy ra từ khoảng 14h30 với số lượt báo cáo lỗi cao đạt ngưỡng lúc 14h44 với 4.744 lượt. Hiện tại là khoảng một giờ sau khi sự cố xảy ra, mạng xã hội Facebook vẫn chưa hoạt động bình thường trở lại, các lượt báo cáo vẫn đang liên tục được ghi nhận ở khắp nơi trên thế giới - nổi bật như ở Los Angeles, New York, Chicago,... và có cả Việt Nam.

Lượt báo cáo lỗi Facebook tăng cao trong chiều 19/7.

Meta (công ty mẹ của Facebook) chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Cách đây hơn một tháng, khoảng 20h45 tối 12/6, mạng xã hội Facebook cũng từng bị "sập" nghiêm trọng. Khi đó, không chỉ Facebook trên trình duyệt web mà cả ứng dụng Facebook, ứng dụng nhắn tin Messenger lẫn mạng xã hội Instagram cũng đều "tắt nguồn". Sự cố này xảy ra trong hơn nửa giờ đồng hồ, sau đó Meta không hề có thông báo chính thức nào.