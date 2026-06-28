Điện thoại cũ có thể bền gần như máy mới nếu đáp ứng điều kiện này

Trong bối cảnh giá điện thoại mới tăng chóng mặt, điện thoại cũ ngày càng được nhiều người lựa chọn nhờ mức giá thấp hơn đáng kể so với máy mới. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn liệu những thiết bị này có bền và sử dụng được lâu hay không.

Điện thoại cũ rất phổ biến trên thị trường hiện nay.

Theo các chuyên gia, tuổi thọ của một chiếc điện thoại cũ không phụ thuộc vào việc nó từng qua sử dụng, mà chủ yếu nằm ở chất lượng quá trình tân trang lại, tình trạng phần cứng và thời gian còn được nhà sản xuất hỗ trợ phần mềm. Nếu được phục hồi đúng quy trình, thiết bị có thể hoạt động gần tương đương máy mới.

Trên thực tế, một chiếc điện thoại cũ chất lượng có thể tiếp tục sử dụng thêm từ 2 đến 5 năm, thậm chí lâu hơn nếu là các mẫu cao cấp còn nhiều năm được cập nhật hệ điều hành. Với iPhone hoặc các dòng flagship Android, tuổi thọ thường dài hơn đáng kể so với những mẫu máy giá rẻ.

Không chỉ iPhone mà cả điện thoại Android cũ cũng được quan tâm.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất là pin. Dù các linh kiện khác vẫn hoạt động tốt, pin lithium sẽ dần suy giảm theo số chu kỳ sạc. Vì vậy, người mua nên ưu tiên những thiết bị đã được thay pin mới hoặc có tình trạng pin còn tốt.

Bên cạnh đó, chính sách cập nhật phần mềm cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ sử dụng. Một chiếc điện thoại vẫn hoạt động bình thường về phần cứng nhưng đã hết hỗ trợ bảo mật và hệ điều hành có thể gặp rủi ro về an toàn hoặc không còn tương thích với các ứng dụng mới.

Người dùng nên chọn các điểm bán uy tín khi mua điện thoại cũ.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị nên mua điện thoại cũ từ những đơn vị uy tín, có chế độ bảo hành, đổi trả rõ ràng và quy trình kiểm tra chất lượng minh bạch. Điều này giúp giảm nguy cơ mua phải thiết bị chỉ được làm sạch bên ngoài nhưng chưa được kiểm tra hoặc sửa chữa đúng tiêu chuẩn.

Ngoài ra, người dùng nên kiểm tra kỹ các yếu tố như tình trạng pin, màn hình, camera, khả năng chống nước (nếu có), cũng như xác minh thiết bị không bị khóa mạng hoặc khóa tài khoản trước khi quyết định mua. Một chiếc điện thoại cũ được chọn đúng cách có thể mang lại trải nghiệm gần như máy mới với chi phí thấp hơn đáng kể.