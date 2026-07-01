Khoảnh khắc HLV tuyển Pháp "bái phục" Mbappe gây sốt cõi mạng

Đội tuyển Pháp không gặp quá nhiều khó khăn để đánh bại Thụy Điển với tỷ số 3 - 0 ở vòng 1/16 World Cup 2026, qua đó giành quyền vào vòng 1/8 gặp Paraguay. Kylian Mbappe tiếp tục là tâm điểm với "cú đúp" bàn thắng và màn trình diễn cực ấn tượng.

Sau trận đấu, có một khoảnh khắc khiến mạng xã hội bùng nổ hơn cả là khi anh được thay ra nghỉ ở phút 87. Mbappe tiến về đường biên, HLV Didier Deschamps bất ngờ cúi thấp người, dang hai tay như động tác thể hiện "bái phục" học trò.

Khoảnh khắc thú vị giữa HLV Didier Deschamps và Mbappe, đang "viral" trên mạng xã hội.

Rất nhanh, hình ảnh này đã được chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội Facebook, X và nhiều diễn đàn bóng đá. Không ít người hài hước cho rằng ngay cả HLV trưởng tuyển Pháp cũng phải "bái phục" màn trình diễn của Mbappe.

Tài khoản Facebook Mạnh Nguyễn nhận xét: "Cậu này sẽ là kỷ lục của mọi kỷ lục ghi bàn tại World Cup". Đồng quan điểm, tài khoản Chấn Huy đùa vui: "Đô đốc ra sân là phải cung kính ngay".

Trong khi đó, Lâm Văn Tiệp mong Mbappe giữ sức cho mùa giải cấp câu lạc bộ tại La Liga: "Ghi bàn ít thôi Kylian. Để dành hỏa lực mà về Real Madrid còn nhả đạn".

Tài khoản Trung Dương thì hài hước bình luận về quyết định thay người: "Sợ đô đốc đổ mồ hôi nên cho ra sớm".

Nhìn lại hành trình của thầy trò HLV Didier Deschamps và tiền đạo sinh năm 1998, tài khoản Yu Lee viết: "Học trò giỏi nhất của Didier. Năm 2018 lần đầu vào World Cup là nhân tố giúp Pháp vô địch. Năm 2022 gánh Pháp vào chung kết. Giờ đá uy tín thế còn gì, cưng hơn con chứ đùa. Mùa cuối của Didier rồi, làm cúp thứ hai nữa thành huyền thoại".

Một số bình luận còn ví von Mbappe đang tiến gần vị thế vĩ đại nhất lịch sử. Tài khoản Tài Tí Hon nhận xét: "Đô đốc là hai mùa World Cup nữa thống trị thì chân sút vĩ đại nhất thế giới rồi ai vượt qua nổi nữa".

Trong khi đó, Lê Trường An khiến nhiều người bật cười với câu nói: "Kim Jong Bappe có khác, đến cả HLV cũng phải lạy khi rời sân".

Cộng đồng mạng thích thú bình luận về khoảnh khắc trên.

Dù mỗi người có một góc nhìn, khoảnh khắc Deschamps cúi người trước Mbappe đã trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất sau chiến thắng của tuyển Pháp. Đó không chỉ là cử chỉ hài hước của một HLV dành cho học trò xuất sắc, mà còn được nhiều người xem như lời ghi nhận dành cho màn trình diễn quá ấn tượng của ngôi sao số một "Les Bleus".