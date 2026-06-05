Tên gọi của Galaxy Z Fold 8 đã được chốt hạ

Theo thông tin được chia sẻ từ SamMobile, tổ chức chứng nhận Bluetooth SIG vừa ghi nhận 5 phiên bản của mẫu điện thoại màn hình gập sắp ra mắt từ Samsung. Đáng chú ý, thiết bị xuất hiện trong cơ sở dữ liệu với tên gọi Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Ảnh concept Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Các phiên bản được liệt kê bao gồm SC-56G, SCG39, SM-F976C, SM-F976Q và SM-F976Z. Dù Samsung chưa đưa ra xác nhận chính thức, việc tên sản phẩm xuất hiện trong hồ sơ chứng nhận thường được xem là dấu hiệu cho thấy tên thương mại đã gần như hoàn tất.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên Samsung sử dụng thương hiệu "Ultra" cho dòng điện thoại màn hình gập dạng sách của mình.

Galaxy Z Fold 8 có thể trở thành mẫu máy màn hình gập mới

Bên cạnh Galaxy Z Fold 8 Ultra, nhiều nguồn tin trước đó cho biết Samsung đang phát triển thêm một mẫu điện thoại gập với thiết kế màn hình rộng hơn. Thiết bị này từng được nhắc đến dưới các tên gọi như Galaxy Z Wide Fold hoặc Galaxy Z Fold 8 Wide.

Ảnh concept Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Tuy nhiên, các rò rỉ gần đây cho thấy Samsung có thể đơn giản hóa cách đặt tên và sử dụng Galaxy Z Fold 8 cho phiên bản màn hình rộng này.

Một số thông tin chưa được xác thực cho biết hai thiết bị có thể sở hữu cấu hình khác nhau. Trong đó, Galaxy Z Fold 8 Ultra được đồn đoán trang bị pin 5.000 mAh cùng hệ thống ba camera sau, phiên bản Galaxy Z Fold 8 có thể chỉ sử dụng cụm hai camera sau và viên pin 4.800 mAh.

Nếu kịch bản này xảy ra, Samsung sẽ áp dụng cách phân cấp tương tự như dòng Galaxy S, phiên bản Ultra được định vị ở phân khúc cao cấp nhất.

Cuộc đua đặt tên trong phân khúc cao cấp

Không chỉ Samsung, Apple cũng đang xem xét thay đổi cách đặt tên cho chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên. Sau thời gian dài được gọi bằng cái tên iPhone Fold, nhiều nguồn tin gần đây cho rằng sản phẩm có thể xuất hiện dưới tên gọi iPhone Ultra.

Xu hướng sử dụng hậu tố "Ultra" ngày càng phổ biến trong ngành công nghệ. Samsung hiện đã có Galaxy S26 Ultra và Galaxy Watch Ultra, Apple sở hữu Apple Watch Ultra cùng các bộ xử lý dòng M Ultra dành cho máy tính.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Việc các thương hiệu liên tục mở rộng dòng sản phẩm Ultra phản ánh nỗ lực tạo ra sự khác biệt khi những tên gọi như "Plus" hay "Pro" ngày càng trở nên phổ biến trên thị trường.

Tuy nhiên, giới quan sát cũng đặt ra câu hỏi liệu việc sử dụng quá nhiều sản phẩm mang thương hiệu Ultra có làm giảm giá trị nhận diện vốn có của dòng sản phẩm này hay không. Đặc biệt là khi các nâng cấp được đồn đoán trên Galaxy Z Fold 8 Ultra, như pin 5.000 mAh hay sạc nhanh 45W vẫn chưa tạo ra khoảng cách quá lớn so với nhiều "đối thủ" trong phân khúc điện thoại màn hình gập cao cấp hiện nay.

Trong khi đó, đối với phần lớn người dùng, tên gọi sản phẩm thường không phải yếu tố quyết định duy nhất khi lựa chọn thiết bị. Các yếu tố như thiết kế, trải nghiệm sử dụng, hệ sinh thái và mức giá vẫn đóng vai trò quan trọng hơn trong quyết định mua sắm.