9 thủ thuật giúp smartphone luôn mát mẻ trong mùa hè

Hiện tại, nhiều khu vực đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài. Do đó, việc giữ cho điện thoại mát mẻ là ưu tiên hàng đầu.

Cũng giống như con người, những chiếc điện thoại tốt nhất sẽ không hoạt động tốt trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt. Đặc biệt, pin dễ bị xuống cấp hơn khi nhiệt độ quá cao, thậm chí có thể gây ra đủ loại vấn đề, từ quá nóng đến hư hỏng màn hình.

Vì vậy, để giúp bảo vệ điện thoại của bạn khỏi sức nóng, đây là 9 điều bạn nên làm để giữ cho điện thoại mát mẻ trong đợt nắng nóng.

1. Tránh để smartphone trong tủ lạnh hoặc tủ đông

Thực tế, việc đặt điện thoại đang nóng vào môi trường lạnh có nguy cơ gây sốc nhiệt, sự thay đổi nhiệt độ nhanh chóng khiến các vật thể bị vỡ.

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Vấn đề chính nằm ở môi trường bên trong tủ lạnh và tủ đông. Nhiệt độ lạnh cũng gây hại cho điện thoại như nhiệt độ nóng, đặc biệt là đối với pin. Tủ lạnh cũng khá ẩm, có thể gây ra hiện tượng ngưng tụ hơi nước trong hoặc xung quanh điện thoại của bạn. Nước và đồ điện tử không hợp nhau, vì vậy hãy đảm bảo không để điện thoại trong tủ lạnh.

2. Hãy để điện thoại ở nơi mát mẻ

Cách dễ nhất để giữ cho điện thoại luôn mát là để chúng trong phòng mát. Người dùng nên sử dụng máy điều hòa, che nắng bằng cách dán giấy bạc lên cửa sổ hoặc đơn giản là sử dụng quạt để tạo luồng gió. Bạn cũng nên đảm bảo không để điện thoại ở những nơi sẽ nóng lên nhanh chóng, chẳng hạn như trong xe ô tô.

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Nhìn chung, hãy đảm bảo là điện thoại được đặt trong môi trường mát mẻ. Bằng cách đó, bạn không cần phải lo lắng về việc điện thoại bị quá nóng hoặc gặp sự cố vì.

3. Tránh ánh nắng mặt trời

Nếu bạn không thể ở trong phòng mát trong suốt đợt nắng nóng thì điều đặc biệt quan trọng là tránh smartphone tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời quá lâu. Tiếp xúc trực tiếp khiến mọi thứ nóng lên rất nhanh.

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Hãy ở những nơi có bóng râm nếu có thể và giữ điện thoại trong một chiếc túi nào đó để được cách nhiệt. Tránh để điện thoại trong túi quần, vì sự tiếp xúc gần như vậy sẽ ngăn nhiệt tích tụ thoát ra ngoài và làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

4. Đừng che phủ điện thoại

Sự tích tụ nhiệt chỉ là một phần của vấn đề vì người dùng cần đảm bảo nhiệt xung quanh điện thoại có thể thoát ra ngoài không khí. Vì lý do đó, bạn nên đảm bảo điện thoại của mình không bị che phủ và được thông gió.

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Dù bạn ở trong nhà hay ngoài trời, bạn không nên che chắn điện thoại bằng bất cứ thứ gì có thể cản trở luồng không khí và ngăn nhiệt thoát ra. Bởi vì, nếu nhiệt không thể thoát ra, chúng sẽ tiếp tục tích tụ cho đến khi bắt đầu gây ra vấn đề.

5. Tháo bỏ phụ kiện

Thông thường, người dùng smartphone hay sử dụng ốp bảo vệ hoặc đồ trang trí cho mặt lưng của máy. Tuy nhiên, việc này có thể làm máy nóng hơn, làm mát lâu hơn.

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Nếu có thể, người dùng nên tháo bỏ ốp lưng hoặc các phụ kiện khác đang cản trở quá trình làm mát của điện thoại.

6. Tránh sạc nhanh và sạc không dây

Thực tế, quá trình sạc không phải là một hệ thống phân phối năng lượng hoàn hảo, luôn có một lượng nhiệt được tạo ra trong quá trình này. Tuy nhiên, vẫn có những cách để giảm thiểu rủi ro — và điều đó có nghĩa là sạc càng chậm càng tốt.

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Sạc nhanh và sạc không dây đều là những tính năng tuyệt vời và rất tiện lợi. Tuy nhiên, chúng không hiệu quả và thường gây nóng máy trong quá trình sạc. Vì lý do đó, bạn có thể bảo vệ điện thoại của mình bằng cách tránh cả hai và sử dụng củ sạc chậm nhất. Ngoài ra, người dùng cũng nên tránh sạc ở những môi trường nóng, đặc biệt là dưới ánh nắng trực tiếp.

7. Tránh các tính năng cần hiệu năng cao

Sạc pin là một trong những nguyên nhân khiến điện thoại nóng lên. Bên cạnh đó, khi sử dụng các chức năng trí tuệ nhân, chơi game, chỉnh sửa và xem phim trực tuyến hoặc ghi âm cũng khiến smartphone nóng hơn.

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Đó là lý do tại sao rất nhiều điện thoại cao cấp đã bổ sung thêm buồng hơi lớn hơn, giúp tản nhiệt hiệu quả hơn và bảo vệ các linh kiện quan trọng.

8. Đầu tư vào một thiết bị làm mát

Một cách khá đơn giản để giữ cho điện thoại của bạn luôn mát mẻ trong điều kiện nhiệt độ cao là sử dụng một thiết bị làm mát điện thoại chuyên dụng. Những thiết bị này được gắn vào mặt sau của điện thoại và sử dụng hệ thống quạt công suất cao để tản nhiệt.

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Nhiều thiết bị làm mát được gắn từ tính và tương thích với cả MagSafe và Qi2 trong khi những thiết bị khác sử dụng tay cầm hoặc vỏ bảo vệ để giữ cố định. Tương tự, một số thiết bị có nguồn pin dự trữ riêng trong khi những thiết bị khác cần phải được cắm vào nguồn điện bên ngoài.

9. Thay đổi một số cài đặt

Người dùng có thể giảm lượng nhiệt mà điện thoại tạo ra bằng cách điều chỉnh một số cài đặt.

Đầu tiên, người dùng nên giảm độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất có thể. Đồng thời, hãy tắt chế độ độ sáng tự động; nếu không, điện thoại của bạn có thể tăng độ sáng trở lại. Tương tự, hãy cân nhắc tắt dữ liệu di động hoặc sử dụng Chế độ máy bay - Airplane mode nếu người dùng không có kế hoạch kết nối với trạm phát sóng di động.

Ảnh minh họa.

Cả hai tính năng này đều tiêu hao nhiều năng lượng hơn mức cần thiết, khiến điện thoại nóng lên. Tắt chúng khi không cần thiết sẽ giúp tiết kiệm năng lượng, giữ cho điện thoại mát hơn một chút và kéo dài tuổi thọ pin. Nếu có thể, người dùng cũng nên tắt các tính năng như Bluetooth, GPS và các tính năng khác nếu bạn không cần.