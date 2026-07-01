"Bùng nổ" AI trong giáo dục, dự báo giá trị thị trường trăm tỷ USD

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo nên một làn sóng chuyển đổi mạnh mẽ trong giáo dục trên toàn cầu và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Từ việc hỗ trợ giáo viên xây dựng bài giảng, chấm điểm, thiết kế học liệu đến giúp học sinh cá nhân hóa việc học, AI đang dần trở thành công cụ quen thuộc trong nhiều trường học.

AI đang lấn sâu vào lĩnh vực giáo dục. (Ảnh minh họa: A.I)

Theo báo cáo mới đây của Precedence Research, thị trường AI trong giáo dục toàn cầu được dự báo tăng từ khoảng 7,05 tỷ USD năm 2025 lên hơn 136,79 tỷ USD vào năm 2035, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép khoảng 34,52% mỗi năm.

Báo cáo AI trong giáo dục năm 2025 của Microsoft thì cho thấy, có tới 86% tổ chức giáo dục trên toàn cầu đã ứng dụng AI tạo sinh trong ít nhất một hoạt động dạy và học. Còn theo một báo cáo khác, hơn 60% giáo viên phổ thông tại các đô thị lớn đã sử dụng các công cụ như ChatGPT, Canva Magic hay Quizizz AI vào việc soạn giáo án và tổ chức hoạt động giảng dạy.

Thông qua việc phân tích dữ liệu học tập, AI có thể xây dựng lộ trình học phù hợp với từng học sinh, gợi ý nội dung theo năng lực và tốc độ tiếp thu, đồng thời tạo các bài tập tương tác và phản hồi gần như tức thời. Với giáo viên, AI giúp tiết kiệm thời gian trong nhiều công việc như xây dựng giáo án, tạo ngân hàng câu hỏi, chấm bài hay quản lý lớp học để tập trung nhiều hơn vào hoạt động giảng dạy.

Một tiết Tin học làm quen với AI từ cấp THCS. (Ảnh: Minh Trang)

Tại Việt Nam, nhiều trường học cũng đang từng bước ứng dụng AI vào hoạt động dạy và học. Như tại Trường THCS Trần Phú (phường Tam Thắng, TP.HCM), AI đã được sử dụng trong các hoạt động dạy và học. Qua đó, học sinh không chỉ tìm hiểu lý thuyết AI mà còn trực tiếp trải nghiệm những công cụ AI tạo sinh như NotebookLM của Google để tổng hợp tài liệu, phân tích nội dung, đặt câu hỏi,...

Dù vậy, các chuyên gia cũng cho rằng, AI không thể thay thế vai trò của giáo viên. Bên cạnh những lợi ích rõ rệt, việc ứng dụng AI trong trường học đặt ra nhiều thách thức về hạ tầng công nghệ, bảo mật dữ liệu, đạo đức sử dụng và khả năng kiểm chứng thông tin.

Vì vậy, song song với việc mở rộng ứng dụng AI, các trường học cũng cần trang bị cho học sinh kỹ năng sử dụng AI đúng cách, biết khai thác công nghệ để học tập nhưng vẫn giữ được tư duy độc lập và khả năng sáng tạo.