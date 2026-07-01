Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo được tìm nhiều hơn ở vòng bảng World Cup 2026?

Theo dữ liệu Cốc Cốc Research, lượng tìm kiếm các từ khóa chứa "World Cup" kể từ ngày khai mạc tăng 1.550% so với một tháng trước giải đấu, trong khi nhóm từ khóa chủ đề "Bóng đá" tăng 480%. Dữ liệu cũng cho thấy, người dùng chủ yếu tìm kiếm các thông tin cần cập nhật theo thời gian thực như lịch thi đấu, bảng xếp hạng và kết quả thi đấu trong suốt vòng bảng.

Các từ khóa liên quan World Cup 2026 tăng mạnh trên các công cụ tìm kiếm.

Nhu cầu tìm kiếm tăng mạnh ngay từ đầu khai mạc

Theo báo cáo, lượng tìm kiếm của 1.000 từ khóa đứng đầu về chủ đề bóng đá đạt tổng cộng 16,6 triệu lượt trong giai đoạn từ khi bắt đầu giải đến hết vòng bảng. Lượng tìm kiếm tăng mạnh từ ngày khai mạc World Cup và duy trì ở mức cao trong suốt các vòng bảng, phản ánh nhu cầu theo dõi diễn biến giải đấu của người hâm mộ trong nước.

Trong các nhóm chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất, từ khóa liên quan đến “bảng xếp hạng & các bảng đấu” dẫn đầu với khoảng 4,9 triệu lượt (chiếm 29,4%), theo sau là “trận đấu & các cặp đối đầu” với khoảng 4,4 triệu lượt (chiếm 26,4%) và “lịch thi đấu” với khoảng 2 triệu lượt (chiếm 12,1%). Đáng chú ý, “lịch thi đấu world cup 2026” là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong toàn bộ chủ đề bóng đá.

Một số thông tin liên quan World Cup 2026 được trả về lập tức khi tìm kiếm trên Internet.

Messi và Ronaldo dẫn đầu mức độ quan tâm

Dữ liệu tìm kiếm cho thấy, các trận đấu có sự góp mặt của Bồ Đào Nha và Argentina nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam. Cả ba trận đấu của Bồ Đào Nha tại vòng bảng đều lọt top 10 trận được tìm kiếm nhiều nhất, trong khi Argentina góp mặt với hai trận.

Ở cấp độ cá nhân, Lionel Messi là cầu thủ được tìm kiếm nhiều nhất trong giai đoạn vòng bảng. Theo sau lần lượt là Cristiano Ronaldo, Neymar Junior, Erling Haaland, Kylian Mbappe và Lamine Yamal. Sự xuất hiện của Lamine Yamal bên cạnh các cầu thủ giàu kinh nghiệm cho thấy sự quan tâm của người dùng đối với các tài năng trẻ tại giải đấu.

Các nền tảng phát sóng tăng trưởng ấn tượng trong mùa World Cup

Cũng theo số liệu của báo cáo, VTVgo (nền tảng phát sóng chính thức của VTV) ghi nhận mức truy cập trung bình ngày tăng hơn 8 lần (812%) so với một tháng trước giải đấu. Các nền tảng tiếp sóng khác cũng tăng trưởng với TV360 tăng 126% và FPT Play tăng 88%.

Có thể thấy, nhu cầu theo dõi trực tiếp các trận đấu đã trở thành một phần không thể thiếu trong trải nghiệm mùa World Cup của người hâm mộ Việt, kéo theo lượng truy cập tăng mạnh trên cả nền tảng giữ bản quyền lẫn các kênh tiếp sóng.