BlackBerry có thể “tái sinh” dưới hình hài điện thoại HMD mới

HMD được cho là đang có kế hoạch ra mắt một chiếc điện thoại phổ thông mới, kết hợp giữa phong cách hoài cổ và công nghệ hiện đại. Theo các thông tin rò rỉ từ nguồn tin đáng tin cậy smashx_60 trên mạng xã hội X, thiết bị này sẽ được thiết kế lấy cảm hứng từ những chiếc điện thoại BlackBerry cổ điển.

Hình dáng chiếc điện thoại phong cách BlackBerry mà HMD đang phát triển.

Chiếc điện thoại sắp ra mắt có thân máy nhỏ gọn, bo tròn với mặt trước nằm ngang và bàn phím số T9 truyền thống. Đặc biệt, thiết kế dạng gập vỏ sò sẽ cho phép người dùng thao tác cảm ứng, kết hợp giữa các phím vật lý kiểu cũ và khả năng cảm ứng hiện đại. Điều này hoàn toàn phù hợp với chiến lược của HMD trong việc phát triển những chiếc điện thoại “lai”, thông minh hơn điện thoại cơ bản nhưng không quá phức tạp như smartphone.

Thiết bị dự kiến sẽ chạy trên hệ điều hành RTOS Touch nhẹ, cho phép người dùng truy cập vào các ứng dụng dựa trên trình duyệt như nhắn tin qua ứng dụng Express Chat của HMD, đọc tin tức, xem thời tiết, xem video trực tuyến và nhiều chức năng thiết yếu khác mà không cần trải nghiệm Android đầy đủ.

Trước đó, HMD đã tích cực phát triển trong lĩnh vực điện thoại lai, với việc ra mắt HMD Touch 4G vào cuối năm ngoái - một thiết bị lai màn hình cảm ứng nhỏ gọn với Wi-Fi và các ứng dụng nhắn tin, gọi video đa nền tảng. Trong khi đó, các mẫu như HMD 2660 Flip lại chú trọng vào độ bền, nút bấm lớn và thời lượng pin ấn tượng.

Một số điểm nhấn trong thiết kế của sản phẩm.

Thiết kế mới hứa hẹn sẽ thu hút những người yêu thích bàn phím vật lý hoặc những ai đang tìm kiếm một chiếc điện thoại giá cả phải chăng, đáng tin cậy cho nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc làm điện thoại phụ. Mặc dù chưa có thông tin chính thức về số hiệu model, thông số kỹ thuật, dung lượng pin hay giá cả, nhưng nền tảng RTOS Touch thường mang lại hiệu suất pin tốt và trải nghiệm người dùng tập trung.

Tại MWC hồi đầu năm, HMD đã chia sẻ kế hoạch đến năm 2026 nhằm định hình lại điện thoại phổ thông với khả năng kết nối tốt hơn, hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) và tập trung vào tính dễ sử dụng, đặc biệt cho “một tỷ người dùng tiếp theo”. Chiếc điện thoại bí ẩn mới dường như hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn đó.