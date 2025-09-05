Galaxy S26 Ultra sẽ là quái thú khiến iPhone 17 Pro Max "hít khói"

Theo nguồn tin đáng tin cậy Digital Chat Station, Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, phiên bản chip di động cao cấp mới nhất của Qualcomm, hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội.

Galaxy S26 Ultra sẽ đạt hiệu suất AnTuTu có thể lên đến hơn 4 triệu điểm.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 là chip di động có nhiều phiên bản khác nhau, với những chiếc điện thoại đầu tiên từ Xiaomi và OnePlus dự kiến sẽ cung cấp tốc độ 4,61 GHz. Tuy nhiên, phiên bản dành riêng cho Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ có tốc độ cao hơn, với khả năng đạt điểm số ấn tượng lên đến 4 triệu trong bài kiểm tra AnTuTu.

Nếu thông tin này chính xác, Galaxy S26 Ultra sẽ đánh dấu một bước tiến lớn về hiệu suất smartphone khi so với chiếc điện thoại có điểm số cao nhất hiện tại trên AnTuTu là Red Magic 10S Pro+ với gần 2,95 triệu điểm. Trong khi đó, Galaxy S25 Ultra bị bỏ lại rất xa với 2.156.040 điểm, đứng ngoài top 10.

Điều này khiến Galaxy S26 Ultra thực sự là một quái thú khi ra mắt.

Sự gia tăng hiệu suất này sẽ mang lại trải nghiệm đa nhiệm mượt mà hơn, khả năng chơi game nhanh hơn và cải thiện khả năng xử lý các nhiệm vụ AI. Dự kiến, dòng Galaxy S26 sẽ được ra mắt vào đầu năm 2026, và nếu các thông tin rò rỉ chính xác, Samsung có thể sẽ thống trị các bài kiểm tra điểm chuẩn. Tuy nhiên, chỉ có các bài kiểm tra thực tế mới có thể xác nhận liệu Galaxy S26 Ultra có thực sự mang lại lợi thế so với các đối thủ hay không.

Qualcomm dự kiến sẽ công bố chip Snapdragon mới vào cuối tháng 9, khi đó chúng ta sẽ có thêm thông tin chi tiết về những nâng cấp hiệu suất này.