5 nâng cấp giúp Galaxy S26 Ultra trở thành "vua Android" năm 2026

Dòng sản phẩm Galaxy Ultra đã từ lâu trở thành chuẩn mực cho những chiếc flagship Android, với hiệu năng mạnh mẽ, camera xuất sắc, vật liệu cao cấp và đặc quyền sở hữu bút cảm ứng S Pen. Hiện tại, Galaxy S25 Ultra được xem là chiếc điện thoại Android tốt nhất trên thị trường. Tuy nhiên, Galaxy S26 Ultra sắp ra mắt hứa hẹn sẽ mang đến những nâng cấp đáng chú ý, không chỉ đáp ứng những mong đợi từ lâu mà còn có thể tạo ra những bất ngờ cho người dùng.

Mặc dù không có tính năng nổi bật nào hay thiết kế lại toàn diện, những thay đổi được đồn đoán có khả năng tác động tích cực đến trải nghiệm người dùng. Dưới đây là năm nâng cấp khiến Galaxy S26 Ultra trở thành sản phẩm đáng để chờ đợi.

Màn hình OLED mới với công nghệ tiên tiến

Samsung đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp màn hình OLED trong nhiều năm qua, và với sự ra mắt của S26 Ultra, hãng có thể mang đến một điểm nhấn đặc biệt.

Mẫu điện thoại mới này dự kiến sẽ trang bị tấm nền OLED M14, sử dụng các hợp chất hữu cơ cải tiến cho ánh sáng đỏ, xanh lá cây và xanh lam, nhằm nâng cao hiệu suất hiển thị. Công nghệ Color-on-Encapsulation (CoE) cũng sẽ được áp dụng, giúp giảm thiểu sự thất thoát ánh sáng giữa các lớp, từ đó mang lại độ sáng cao hơn, thiết kế mỏng hơn và hiệu suất năng lượng tốt hơn.

Galaxy S26 Ultra dự kiến sẽ trang bị tấm nền OLED M14

Theo thông tin rò rỉ, độ sáng tối đa của màn hình S26 Ultra có thể đạt tới 3.000 nits, vượt xa mức 2.600 nits của S25 Ultra. Độ sáng vượt trội này sẽ được kết hợp với kính Gorilla Armor chống phản chiếu được nâng cấp, hứa hẹn mang đến trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời.

Điểm thú vị hơn cả là tin đồn về tính năng "Flex Magic Pixel". Đây là một công nghệ AI có khả năng tinh chỉnh góc nhìn, giúp màn hình trở nên riêng tư hơn và khó nhìn từ các góc bên cạnh. Nếu Samsung thực hiện thành công tính năng này, nó có thể trở thành một điểm nhấn nhỏ nhưng thực sự hữu ích, giúp S26 Ultra nổi bật hơn so với các sản phẩm khác, đặc biệt là so với các miếng dán màn hình riêng tư hiện có.

Camera chính được nâng cấp

Galaxy S26 Ultra dự kiến sẽ không trải qua một cuộc đại tu toàn bộ hệ thống camera, nhưng cảm biến chính 200MP của máy sẽ được nâng cấp đáng kể. Cảm biến mới từ Sony có kích thước 1/1.1 inch và khẩu độ f/1.4 rộng hơn sẽ giúp cải thiện hiệu suất chụp trong điều kiện ánh sáng yếu, đồng thời mang lại độ sâu trường ảnh tự nhiên hơn.

Một trong những điều mà người dùng hy vọng là sự nâng cấp này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng lấy nét gần của Ultra, một điểm mạnh giúp sản phẩm này nổi bật hơn so với các đối thủ như Google Pixel và iPhone. Cụ thể, trong khi iPhone sẽ tự động chuyển sang chế độ góc siêu rộng khi người dùng đến quá gần đối tượng, Samsung cho phép người dùng giữ nguyên ống kính chính, điều này rất lý tưởng cho những bức ảnh macro với hiệu ứng làm mờ hậu cảnh ấn tượng.

Cảm biến chính 200MP sẽ được nâng cấp đáng kể.

Các thành phần còn lại của hệ thống camera, bao gồm camera góc siêu rộng và camera tele 5x và 3x, dự kiến sẽ giữ nguyên, điều này cũng dễ hiểu vì hiệu suất của chúng đã rất mạnh mẽ. Nếu Samsung có thể cải thiện chất lượng video, Galaxy S26 Ultra có khả năng sẽ cạnh tranh trực tiếp với iPhone 17 Pro Max trong cuộc đua giành danh hiệu điện thoại quay video tốt nhất.

Chip Snapdragon hiệu quả nhất từ ​​trước đến nay

Qualcomm vừa công bố chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, hứa hẹn sẽ mang đến những cải tiến vượt bậc trong hiệu suất. Với xung nhịp tối đa lên đến 4,74 GHz, chip mới này sẽ giúp tăng cường khả năng xử lý. Đặc biệt, GPU Adreno 840 được trang bị trên chip này có thể nhanh hơn tới 30% so với phiên bản trước.

Một điểm đáng chú ý là Snapdragon 8 Elite Gen 5 sẽ áp dụng công nghệ điều chỉnh năng lượng hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), giúp quản lý hiệu suất và thời lượng pin một cách thông minh hơn. Bên cạnh đó, Samsung dự kiến sẽ trang bị RAM LPDDR5X cho các thiết bị của mình, với tốc độ đạt tới 10,7 Gbps, tăng hiệu quả khoảng 20% so với các thế hệ trước.

Tất cả những nâng cấp này hứa hẹn sẽ giúp Galaxy S26 Ultra hoạt động nhanh hơn và hiệu quả hơn trên mọi phương diện.

Thiết kế mỏng hơn và sự trở lại của cụm camera

Samsung Galaxy S26 Ultra hứa hẹn sẽ có những cải tiến đáng chú ý về thiết kế. Theo thông tin rò rỉ, thân máy của S26 Ultra sẽ mỏng hơn 0,4mm so với thế hệ trước, S25 Ultra, vốn đã được cải tiến về độ dày. Điều này cho thấy nỗ lực của Samsung trong việc tối ưu hóa thiết kế sản phẩm.

S26 Ultra sẽ mỏng hơn 0,4mm so với S25 Ultra

Bút S Pen, một tính năng đặc trưng của dòng Galaxy S, sẽ tiếp tục được giữ lại, bất chấp những tin đồn ban đầu cho rằng việc tích hợp sạc từ tính Qi2 có thể khiến bút bị loại bỏ. Samsung được cho là đã điều chỉnh bố cục bên trong để cả hai tính năng có thể hoạt động đồng thời, thể hiện công nghệ tiên tiến giúp dòng Ultra nổi bật hơn so với các đối thủ.

Đặc biệt, cụm camera của S26 Ultra có khả năng sẽ trở lại với thiết kế mới. Mặc dù một số người có thể không ưa thích sự thay đổi này, nhưng nó sẽ khắc phục một trong những điểm yếu trong thiết kế của S25 Ultra — đó là các vòng ống kính hở dễ bám bụi và xơ vải từ quần áo. Sự trở lại này hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm sử dụng tốt hơn cho người tiêu dùng.

Sạc nhanh hơn và công nghệ sạc không dây từ tính

Samsung đã chính thức nâng cấp công nghệ sạc cho dòng điện thoại S26 Ultra, với thông tin cho biết thiết bị này sẽ hỗ trợ sạc có dây lên đến 60W. Điều này giúp rút ngắn thời gian sạc từ 0-50% chỉ còn 25 phút, nhanh hơn đáng kể so với khoảng 35 phút trước đây.

S26 Ultra sẽ hỗ trợ sạc có dây lên đến 60W

Ngoài ra, S26 Ultra còn được trang bị khả năng sạc không dây từ tính, tương tự như công nghệ đã xuất hiện trên dòng Pixel 10. Mặc dù tốc độ sạc không dây vẫn giữ ở mức 15W, nhưng thiết bị sẽ hoàn toàn tương thích với chuẩn Qi2, miễn là các kỹ sư của Samsung khắc phục được các vấn đề về nhiễu sóng.

Sự cải tiến này không chỉ mang lại trải nghiệm sạc nhanh hơn mà còn mở ra cơ hội cho người dùng tiếp cận với một hệ sinh thái phong phú các phụ kiện từ tính, bao gồm giá đỡ, bộ sạc và chân đế, mà không cần phải sử dụng ốp lưng đặc biệt.

Galaxy Ultra tiến về phía trước mạnh mẽ hơn bao giờ hết

Galaxy S26 Ultra đang trên đà phát triển mạnh mẽ với nhiều nâng cấp đáng chú ý so với người tiền nhiệm. Một trong những tính năng nổi bật là Flex Magic Pixel, tập trung vào quyền riêng tư, kết hợp với kính Gorilla Glass chống phản chiếu, hứa hẹn mang đến trải nghiệm sử dụng an toàn và tiện lợi hơn.

Ngoài ra, sạc không dây từ tính có thể mở ra một kỷ nguyên mới cho các phụ kiện sáng tạo trong tương lai. Những cải tiến "thường nhật" như màn hình sáng hơn, camera chính được nâng cấp và khả năng sạc nhanh hơn có thể không gây ấn tượng mạnh mẽ ngay lập tức. Tuy nhiên, khi kết hợp lại, chúng tạo nên một bản nâng cấp thực sự thú vị, thu hút cả những người dùng của S25 Ultra.

Galaxy S26 Ultra không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà còn là một bước tiến trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.