Galaxy S26 Ultra sẽ sở hữu màn hình độc nhất vô nhị

Được giới thiệu lần đầu tiên bởi Samsung Display tại triển lãm MWC 2024, Flex Magic Pixel là công nghệ có khả năng điều chỉnh các điểm ảnh OLED dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm bảo vệ nội dung hiển thị khỏi những ánh mắt tò mò xung quanh.

Galaxy S26 Ultra sẽ có công nghệ màn hình chưa từng xuất hiện trên điện thoại.

Điều này có nghĩa là người dùng sẽ không cần phải sử dụng miếng dán màn hình riêng biệt, vốn thường làm giảm chất lượng hình ảnh và độ sáng. Với tính năng bảo vệ tích hợp, Samsung đã giải quyết một vấn đề riêng tư nghiêm trọng nhưng vẫn mang lại trải nghiệm hiển thị tốt hơn cho người dùng.

Quan trọng hơn, Galaxy S26 Ultra sẽ là thiết bị duy nhất được trang bị công nghệ màn hình mới này, trong khi các phiên bản Galaxy S26 Pro và S26 Edge sẽ vẫn sử dụng giải pháp như trên Galaxy S25. Nếu thành công, giới phân tích dự đoán rằng Samsung có thể mở rộng công nghệ màn hình này cho các thiết bị gập thế hệ tiếp theo.

Đây là công nghệ đã được Samsung giới thiệu lần đầu tiên tại MWC vào đầu năm 2024.

Ngoài ra, Samsung cũng đang xem xét việc áp dụng công nghệ màn hình CoE cho Galaxy S26 Ultra. Công nghệ này sẽ thay thế bộ phân cực bằng bộ lọc màu được in lên màn hình TFT, trong khi lớp Pixel Define Layer (PDL) hiện tại sẽ được thay thế bằng lớp PDL màu đen. Được biết, CoE là công nghệ lần đầu tiên được công ty Hàn Quốc giới thiệu với Galaxy Z Fold 3 ra mắt năm 2021.

Với những cải tiến này, Samsung tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực công nghệ di động nhằm mang đến cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất.