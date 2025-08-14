Lộ dung lượng RAM của Galaxy S26 Ultra, Samsung đang hụt hơi?

Mặc dù còn lâu mới đến thời điểm ra mắt dự kiến, những thông tin rò rỉ đầu tiên về siêu phẩm Galaxy S26 Ultra đã bắt đầu xuất hiện, hé lộ một chi tiết cấu hình quan trọng có thể khiến Samsung "yếu thế" hơn trong cuộc chiến với các đối thủ Android.

Theo "thánh rò rỉ" nổi tiếng Ice Universe, người thường có những nguồn tin cực kỳ chính xác về Samsung, Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị RAM LPDDR5X với tốc độ 10,7 Gbps. Đáng chú ý, đây là loại RAM tương tự như trên thế hệ Galaxy S25 Ultra.

Điều gây tranh cãi hơn cả không nằm ở tốc độ, mà ở dung lượng. Nguồn tin này để ngỏ khả năng Samsung sẽ tiếp tục duy trì mức dung lượng RAM 12GB trên phiên bản cao cấp nhất của hãng. Nếu điều này là sự thật, đây sẽ là năm thứ 6 liên tiếp dòng Galaxy S Ultra không được nâng cấp về dung lượng RAM kể từ chiếc S20 Ultra vào năm 2020.

Phải thừa nhận rằng, RAM 12GB ở thời điểm hiện tại là quá đủ cho hầu hết mọi tác vụ thông thường. Tuy nhiên, bối cảnh thị trường flagship Android đang thay đổi chóng mặt.

Trong những năm gần đây, các đối thủ sừng sỏ như Xiaomi, OnePlus và cả Google với dòng Pixel, đã dần "bình thường hóa" việc trang bị 16GB RAM làm mức cơ bản cho các sản phẩm cao cấp nhất của họ, một số thậm chí còn vươn tới con số 24GB.

Nếu Samsung vẫn giữ nguyên mức 12GB bộ nhớ RAM cho S26 Ultra vào năm 2026, chiếc điện thoại này có nguy cơ trông "yếu thế hơn" về mặt thông số trên giấy tờ khi đặt cạnh các đối thủ. Hiện tại trong thế giới smartphone cao cấp, chỉ có iPhone của Apple là vẫn trung thành với dung lượng RAM thấp hơn (8GB).

Dù đây mới chỉ là những thông tin rò rỉ ban đầu và mọi thứ đều có thể thay đổi, nó cũng cho thấy một khả năng rằng Samsung đang chuyển hướng, tập trung vào tối ưu hóa phần mềm thay vì chạy đua cấu hình phần cứng. Tuy nhiên, liệu chiến lược này có đủ để thuyết phục người dùng hay không vẫn là một câu hỏi lớn còn bỏ ngỏ.