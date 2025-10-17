NÓNG: Samsung đã "khai tử" Galaxy S26 Edge vì doanh số thảm hại

Một canh bạc mạo hiểm của Samsung dường như đã thất bại. Chỉ 5 tháng sau khi ra mắt, chiếc flagship siêu mỏng nhẹ Galaxy S25 Edge đã không đạt được doanh số như kỳ vọng, và giờ đây, một loạt báo cáo chấn động từ Hàn Quốc cho thấy gã khổng lồ công nghệ đã quyết định "khai tử" người kế nhiệm của nó: Galaxy S26 Edge.

Galaxy S25 Edge sẽ không có thế hệ kế nhiệm?

Theo một báo cáo từ trang tin Newspim của Hàn Quốc, Samsung đã quyết định ngừng sản xuất dòng "Edge" vì doanh số thấp hơn đáng kể so với dự kiến. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ không có chiếc Galaxy S26 Edge nào được ra mắt vào năm sau. Thay vào đó, dòng flagship của Samsung sẽ quay trở lại với ba mẫu quen thuộc gồm Galaxy S26 (có thể đổi tên thành Galaxy S26 Pro), Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra.

Báo cáo cũng cho biết thêm rằng mẫu Galaxy S25 Edge hiện tại sẽ bị ngừng sản xuất sau khi bán hết toàn bộ lượng hàng tồn kho.

Bằng chứng rõ ràng nhất cho thất bại này nằm ở các con số. Tính đến tháng 8, doanh số toàn cầu của Galaxy S25, S25 Plus và S25 Ultra lần lượt là 8,28 triệu, 5,05 triệu và 12,18 triệu chiếc. Trong khi đó, Galaxy S25 Edge chỉ bán được vỏn vẹn 1,31 triệu chiếc, một con số đáng thất vọng, thấp hơn nhiều ngay cả so với mẫu Plus.

Độ tin cậy của tin đồn này càng được củng cố khi hai chuyên gia rò rỉ (leaker) hàng đầu trong ngành đã lên tiếng xác nhận. Trong đó, leaker @Ice Universe khẳng định nguồn tin độc lập của mình cho biết rằng "Galaxy S26 Edge chắc chắn đã bị khai tử, chính xác 100%."

Trong khi đó, OnLeaks, một chuyên gia thường chia sẻ những hình ảnh render đầu tiên của các thiết bị sắp ra mắt, cũng bình luận về tin tức này bằng một ảnh GIF có nội dung "Đó là sự thật".

Leaker Universe Ice nổi tiếng xác nhận Galaxy S26 Edge sẽ không ra đời.

Điều thú vị là động thái này đã mở đường cho sự trở lại của một mẫu máy tưởng chừng đã bị loại bỏ. Đầu năm nay, nhiều tin đồn cho rằng Samsung sẽ khai tử dòng Plus để nhường chỗ cho dòng Edge. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây lại cho thấy Samsung đã tiếp tục phát triển Galaxy S26 Plus. Điều này hoàn toàn hợp lý, khi các cuộc khảo sát người dùng cũng cho thấy sự yêu thích áp đảo dành cho mẫu Plus so với mẫu Edge.

Dù sao đi nữa, đây vẫn là những thông tin chưa chính thức. Chúng ta sẽ phải chờ đợi sự kiện ra mắt dòng Galaxy S tiếp theo của Samsung trong vài tháng tới để biết được kế hoạch cuối cùng của họ.