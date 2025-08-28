Thông tin khiến người dùng tiếp tục thất vọng về Galaxy S26 Ultra

Mặc dù có nhiều tin đồn cho rằng Galaxy S26 Ultra sẽ hỗ trợ tốc độ sạc nhanh hơn, nhưng có vẻ như Samsung không có kế hoạch tăng dung lượng pin trên thiết bị.

Pin trên điện thoại cao cấp nhất dòng Galaxy S vẫn "chưa chịu lớn"?

Thông tin này dựa vào tài liệu mới từ Trung tâm chứng nhận chất lượng Trung Quốc, cho thấy viên pin có mã sản phẩm EB-BS948ABY được cho là của Galaxy S65 Ultra sẽ có dung lượng 4.855 mAh. Con số này cho thấy nhiều khả năng pin của Galaxy S26 Ultra sẽ cung cấp dung lượng tương tự của Galaxy S25 Ultra.

Nếu thông tin này chính xác, Galaxy S26 Ultra sẽ tiếp tục sử dụng pin 5.000 mAh, giống như các smartphone cao cấp của Samsung từ năm 2020 đến nay, bao gồm Galaxy S20 Ultra, S21 Ultra, S22 Ultra, S23 Ultra, S24 Ultra và S25 Ultra. Điều này có thể khiến nhiều người hâm mộ vô cùng thất vọng. Tuy nhiên, không phải tất cả tin tức về pin của Galaxy S26 Ultra đều mang tính tiêu cực bởi các báo cáo trước đó cho biết thiết bị sẽ hỗ trợ sạc nhanh 60W, một bước tiến đáng kể so với mức 45W của Galaxy S22 Ultra.

Lý do mà Samsung giữ nguyên dung lượng pin trong suốt 6 năm có thể liên quan đến thiết kế và tối ưu hóa. Như mọi năm, sự kết hợp giữa phần mềm và phần cứng có thể giúp Samsung khai thác hiệu quả hơn thời gian sử dụng pin từ cùng một viên pin. Hơn nữa, công ty Hàn Quốc có thể sử dụng pin nhỏ hơn với mật độ năng lượng cao hơn, giúp Galaxy S26 Ultra mỏng hơn so với các mẫu trước.

Thông tin về pin sẽ được trang bị trên Galaxy S26 Ultra sắp tới.

Dù vậy, nhiều người vẫn ưa chuộng những thiết bị dày hơn với pin lớn hơn, và thực sự con số này chiếm “đa số”. Dẫu vậy, điều quan trọng nhất là một chiếc smartphone phải có khả năng hoạt động trọn vẹn trong một ngày làm việc. Nếu Samsung có thể đảm bảo điều này chỉ với viên pin 5.000 mAh, nhiều người vẫn sẵn sàng chọn một thiết bị mỏng hơn.

Thực tế, Apple đã chứng minh rằng iPhone 16 Pro Max vẫn có thời gian sử dụng pin ấn tượng dù dung lượng pin nhỏ hơn. Do đó, Samsung cần tập trung vào hiệu quả và mang lại kết quả vượt trội để không làm mất lòng tin của những người hâm mộ trung thành.