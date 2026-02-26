Galaxy S26 Ultra kém bùng nổ, Motorola và Google vẫn lỡ nhịp?

Khi Galaxy S26 Ultra bị mở hộp ngay trước thời điểm ra mắt vào rạng sáng 26/2 và được đem ra so sánh với các đối thủ cạnh tranh, sức hấp dẫn dành cho thiết bị đã giảm đi rất nhiều do thiếu nhiều điểm nổi bật.

Đây là một chiếc Galaxy S26 Ultra chính hãng, hoạt động hoàn hảo.

Galaxy S26 không còn mang đến sự bất ngờ

Trong bối cảnh người dùng không còn hứng thú với điện thoại cao cấp của Samsung, nhiều hãng điện thoại dường như cũng không tận dụng được nỗi thất vọng này. Motorola lại thu hút sự chú ý với kế hoạch ra mắt Edge 70 Fusion vào đầu tháng 3 tới đây.

Chiếc smartphone Android tầm trung này của Motorola được trang bị màn hình 6,8 inch, chip Snapdragon 7s Gen 3 và pin 7.000 mAh. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi vẫn được đặt ra: Tại sao Motorola mới chỉ hé lộ sản phẩm mà không tận dụng cơ hội để tạo tiếng vang trong bối cảnh người tiêu dùng đang thất vọng với dòng Galaxy S26?

Rõ ràng đây không phải là đối thủ của Galaxy S26.

Hơn nữa, sự thiếu vắng những thông tin về dòng sản phẩm chủ lực Motorola Signature, vốn được giới thiệu cách đây hơn 1 tháng và nhận sự chú ý của cộng đồng, khiến nhiều người đặt câu hỏi về chiến lược của hãng điện thoại vừa mới trở lại Việt Nam vào cuối năm ngoái. Motorola dường như đang bỏ lỡ cơ hội để cạnh tranh với Samsung, đặc biệt khi công ty Hàn Quốc đang gặp khó khăn trong việc tiếp thị.

Cần nhớ rằng, Edge 60 Fusion là một trong năm mẫu smartphone được Motorola bán tại Việt Nam sau khi quay trở lại thị trường nước ta. Vì vậy, việc thiếu thông tin về bản kế nhiệm của sản phẩm cũng là điều khiến người tiêu dùng Việt cảm thấy thất vọng.

Chiếc Motorola Signature đầy hứa hẹn vẫn chưa có ngày ra mắt chính thức.

Nhiều đối thủ Samsung chưa kịp nắm bắt cơ hội

Nhưng Motorola không phải là cái tên duy nhất, bởi bản thân Google cũng đang bỏ lỡ cơ hội của mình. Chiếc Pixel 10a được bán với giá 499 USD từng được xem là một đối thủ đáng gờm dành cho Galaxy S26. Tuy nhiên, thiết kế và thông số kỹ thuật của sản phẩm sau khi ra mắt vào tháng này đã không thực sự ấn tượng, khiến nó khó có thể tạo ra sự khác biệt.

Pixel 10a quá lặp đi lặp lại và nhàm chán để có thể cạnh tranh với dòng Galaxy S26.

Ngoài ra, các thương hiệu lớn khác như OnePlus và Apple cũng đang bỏ lỡ cơ hội để “đá” Samsung trong thời điểm khó khăn này. Các chiến dịch quảng cáo của họ khá kín đáo và không tạo được sự chú ý cần thiết. Dù vậy, vẫn chưa quá muộn để Motorola hay Apple nắm bắt cơ hội và đẩy mạnh các nỗ lực tiếp thị cho sản phẩm của mình.