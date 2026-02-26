HOT: Trên tay Galaxy S26 Ultra cao cấp nhất, giá từ 36,99 triệu đồng

Theo các chuyên gia, Galaxy S26 Ultra mới của Samsung là một bản nâng cấp nhỏ so với Galaxy S25 Ultra và Galaxy S24 Ultra nhưng vẫn đi kèm đủ những cải tiến bên trong (và bên ngoài) để xứng đáng với việc nâng cấp từ một chiếc flagship đời cũ.

Giống như các phiên bản "anh em", Galaxy S26 Ultra cũng có tính năng hiển thị riêng tư Privacy Display siêu tuyệt vời. Tính năng này giúp bảo vệ các nội dung riêng tư khi sử dụng ở khu vực đông người.

Người dùng có thể tự do tùy chỉnh tính năng này trong phần cài đặt, không cần dán thêm màn hình chống trộm cho máy.

So với Galaxy S25 Ultra (bên phải), Galaxy S26 Ultra mỏng hơn (chỉ dày 7,9mm), đem lại trải nghiệm tinh tế và cao cấp hơn hẳn.

Dung lượng pin của Galaxy S26 Ultra vẫn là 5000 mAh nhưng sạc nhanh hơn. Tốc độ sạc có dây đã được nâng cấp từ 45W lên 65W, điều này thật tuyệt vời.

Camera chính của Galaxy S26 Ultra một lần nữa sử dụng cảm biến 200MP nhưng đi kèm khẩu độ lớn hơn nhiều - f/1.4, cho phép thu được lượng ánh sáng nhiều hơn gần 50% so với Galaxy S25 Ultra. Vì vậy, Galaxy S26 Ultra sẽ hoạt động tốt trong điều kiện thiếu sáng.

Màn hình Dynamic AMOLED 6,9 inch có độ phân giải QHD+ cao, tương đương 3120 x 1440 pixel và mật độ điểm ảnh 500 pixel mỗi inch, tần số quét từ 1–120Hz.

Giao diện camera của Galaxy S26 Ultra. Nhìn chung, chiếc smartphone cao cấp này không có nâng cấp phần cứng đột phá nào, chỉ có một vài cải tiến nhỏ cùng với rất nhiều công cụ AI.

Galaxy S26 Ultra cũng là chiếc Galaxy đầu tiên hỗ trợ định dạng Video Chuyên Nghiệp Nâng Cao (Advanced Professional) mới, cho phép quay video 8K chất lượng chuyên nghiệp ở tốc độ 30 khung hình/giây.

Galaxy S26 Ultra được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Về bộ nhớ, người dùng có thể chọn giữa phiên bản RAM 12 và 16 GB, các phiên bản bộ nhớ trong lần lượt là 256, 512 GB hoặc 1 TB.

Tại Việt Nam, Galaxy S26 Ultra có giá bán từ 36,99 triệu đồng cho phiên bản RAM 12GB/ ROM 256GB. Sản phẩm có các phiên bản màu như: Tím Cobat, Xanh da trời, Đen Classic, Trắng Classic, Bạc Shadow và Vàng hồng. Khách hàng đã có thể đặt hàng trước từ hôm nay.