World Cup 2026: Ngược dòng thắng CH Séc, dân mạng gọi ĐT Hàn Quốc là "niềm tự hào châu Á"

Đội tuyển Hàn Quốc đã có màn ra quân đầy cảm xúc tại World Cup 2026 khi ngược dòng đánh bại CH Séc với tỷ số 2 - 1, qua đó giành trọn 3 điểm đầu tiên và mở ra nhiều hy vọng giành vé vào vòng knock-out.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam chúc mừng ĐT Hàn Quốc có chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026.

Trận đấu thuộc bảng A diễn ra với thế trận khá cân bằng. Sau hiệp một không có bàn thắng, CH Séc bất ngờ vượt lên ở phút 59 nhờ pha lập công của L. Krejci sau đường kiến tạo của V. Cerny. Bàn thua khiến Hàn Quốc gặp nhiều áp lực, nhưng đội bóng xứ kim chi đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc.

Chỉ 8 phút sau, Hwang In-beom ghi bàn gỡ hòa từ đường chuyền của Lee Kang-in. Đến phút 80, Oh Hyeon-gyu tận dụng cơ hội để ghi bàn thắng quyết định sau pha kiến tạo của Seol Young-woo, giúp Hàn Quốc hoàn tất màn lội ngược dòng với tỷ số 2 - 1.

Trên mạng xã hội, chiến thắng của Hàn Quốc nhanh chóng trở thành chủ đề được nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam quan tâm. Nhiều bài đăng bày tỏ sự phấn khích trước màn trình diễn của đại diện châu Á.

Cứ ngược dòng ngoạn mục giúp ĐT Hàn Quốc có 3 điểm.

Một tài khoản nhận định: “Đội tuyển Hàn Quốc của Son Heung-min tạo địa chấn tại World Cup. Dưới sự dẫn dắt của Son Heung-min, đại diện châu Á thi đấu kỷ luật, tốc độ và cực kỳ lì lợm. Họ không chỉ phòng ngự chắc chắn mà còn biết cách tận dụng cơ hội để trừng phạt đối thủ đúng thời điểm”.

Bên dưới bài đăng, nhiều cổ động viên để lại những bình luận tích cực. Tài khoản Hải Dương viết ngắn gọn: “Trận thắng thuyết phục”, trong khi Sumo Tấn hài hước chia sẻ: “Từ vựng hôm nay cổ động viên Hàn Quốc cuồng nhiệt nhất châu Âu”.

Một bài đăng khác chúc mừng chiến thắng của Hàn Quốc tại World Cup 2026 cũng thu hút nhiều tương tác. Tài khoản VVK TV cho rằng: “Hàn Quốc cơ hội nhiều hơn hẳn nhưng tận dụng kém, Séc tuy ít cơ hội nhưng họ tận dụng rất tốt, dứt điểm pha nào chất lượng pha đó”.

SongHeung-Min và các đồng đội đã sẵn sàng đại diện châu Á viết tiếp giấc mơ tại World Cup 2026.

Hiệp 2 của trận đấu được nhận xét là "bùng nổ" với 3 bàn thắng.

Bảng xếp hạng bảng A được cư dân mạng Việt Nam cập nhật ngay sau trận đấu.

Nhiều người hâm mộ đánh giá cao tinh thần thi đấu của đại diện châu Á. Tài khoản Quang Anh bình luận: “Quá hay đại diện châu á thể lực tinh thần kỹ thuật nhỉnh hơn hẳn Séc bị dẫn mà chẳng có bóng chơi”. Trong khi đó, Hoàng Minh Đức tỏ ra lạc quan về cơ hội đi tiếp của đội bóng xứ kim chi khi nhận xét: “Ngon luôn một chân bước qua cửa vòng bảng rồi”. Tài khoản Hà Cường cũng tin tưởng: “Hàn Quốc cố trận gặp Nam Phi nữa là ngon”.

Một số bình luận khác của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Một bài đăng khác mô tả chiến thắng của Hàn Quốc là màn ngược dòng đầy cảm xúc và nhấn mạnh rằng những chiến binh Taegeuk đã cho thấy vì sao họ luôn là niềm tự hào của bóng đá châu Á. Quan điểm này nhận được sự đồng tình từ nhiều người dùng mạng.

Sau lượt trận đầu tiên, bảng A đang chứng kiến cuộc cạnh tranh hấp dẫn. Mexico tạm dẫn đầu với 3 điểm và hiệu số +2, xếp ngay sau là Hàn Quốc với 3 điểm cùng hiệu số +1. CH Séc đứng thứ ba với hiệu số -1, còn Nam Phi xếp cuối bảng với hiệu số -2.

Với chiến thắng trước CH Séc, Hàn Quốc đã có khởi đầu thuận lợi cho hành trình tại World Cup 2026 và trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ bóng đá châu Á cũng như cộng đồng mạng Việt Nam.