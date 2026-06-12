Hướng dẫn cách xem FIFA World Cup 2026 miễn phí trên VTV

FIFA World Cup 2026 chính thức khởi tranh từ đêm 11/6, sáng 12/6 theo giờ Việt Nam. Giải đấu có 48 đội tuyển và 104 trận diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Tại Việt Nam, VTV là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026 chính thức.

Xem trực tiếp FIFA World Cup 2026 trên kênh nào?

Các kênh chiếu trực tiếp 104 trận đấu của World Cup 2026 là VTV3, VTV6 và VTV10. Ngoài cách truyền thống, khán giả xem trực tiếp World Cup 2026 có thể sử dụng các nền tảng truyền hình trực tuyến của VTV.

Nếu không thể xem trực tiếp các trận đấu qua màn hình TV, khán giả vẫn có thể theo dõi trọn vẹn World Cup 2026 thông qua ứng dụng trên smartphone hoặc trình duyệt web trên máy tính.

World Cup 2026 được phát sóng tại Việt Nam trên hệ thống của VTV.

Người hâm mộ tại Việt Nam có thể theo dõi toàn bộ World Cup 2026 miễn phí trên các nền tảng của VTV. Trên ứng dụng VTVgo, khán giả chỉ cần truy cập các kênh phát sóng để xem trực tiếp các trận đấu của giải. Các kênh chiếu trực tiếp 104 trận đấu của World Cup 2026 là VTV3, VTV6 và VTV10.

Trước đó, VTVgo từng giới thiệu gói VIP World Cup 2026, khiến nhiều người cho rằng việc xem các trận đấu sẽ bị tính phí. Tuy nhiên, gói dịch vụ này chủ yếu dành cho các chương trình đặc biệt, trong khi 104 trận đấu của World Cup vẫn được phát sóng miễn phí.

Hướng dẫn xem World Cup 2026 trên điện thoại

Khán giả có thể theo dõi giải đấu thông qua ứng dụng VTVgo - nền tảng xem truyền hình trực tuyến chính thức của VTV. Người dùng Android có thể tải VTVgo miễn phí từ Google Play, trong khi người dùng iPhone và iPad có thể cài đặt ứng dụng từ App Store.

Khán giả có thể theo dõi giải đấu thông qua ứng dụng VTVgo trên ứng dụng smartphone.

Sau khi cài đặt và mở ứng dụng, tại giao diện trang chủ sẽ xuất hiện mục "Sự kiện trực tiếp". Tại đây, VTV bố trí riêng một ô mang biểu tượng World Cup 2026 ở bên trái. Người dùng chỉ cần nhấn vào biểu tượng này để truy cập ngay luồng phát sóng trận đấu đang diễn ra.

Trong trường hợp muốn xem lại trận đấu đã diễn ra, khán giả chọn ô "Trang chủ" phía bên phải. Sau đó nhấn vào biểu tượng TV (biểu tượng thứ hai từ trái sang trong thanh phía dưới màn hình), tiếp tục nhấn "Chuyển kênh" để truy cập danh sách các kênh phát sóng. Các trận đấu World Cup 2026 sẽ được phát trên VTV2, VTV3, VTV6 và VTV10. Khán giả chọn "Lịch phát sóng", sau đó tìm khung giờ trận đấu đã diễn ra trước đó để xem lại.

Cách xem World Cup 2026 trên máy tính

Khán giả muốn theo dõi trực tiếp các trận đấu của FIFA World Cup 2026 trên máy tính có thể truy cập trang web truyền hình trực tuyến VTVgo. Ngay tại trang chủ, mục "Sự kiện trực tiếp" sẽ hiển thị biểu tượng World Cup 2026 phía bên trái tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Sau khi nhấn vào biểu tượng này, người xem sẽ được đưa thẳng đến luồng phát sóng trực tiếp trận đấu đang diễn ra.

Khán giả có thể theo dõi giải đấu thông qua website của VTVgo trên máy tính.

Nếu bỏ lỡ trận đấu trực tiếp, người dùng vẫn có thể xem lại bằng cách chọn ô "Trang chủ" phía bên phải. Sau đó, chọn một trong các kênh chiếu trực tiếp các trận đấu của World Cup 2026 là VTV2, VTV3, VTV6 và VTV10. Khán giả chọn mục "Xem lại" ở góc trên bên phải màn hình phát, sau đó tìm khung giờ trận đấu đã diễn ra trước đó để xem lại.

Lịch phát sóng World Cup 2026 mới nhất trên VTV

Vòng bảng World Cup 2026 diễn ra từ 12/6 đến 28/6 (giờ Việt Nam). Các trận vòng 1/16, tứ kết, bán kết, tranh hạng 3 và chung kết tiếp tục được phát sóng trên VTV3, VTV6. Lịch chiếu trực tiếp World Cup 2026 trên VTV theo giờ Việt Nam được cập nhật liên tục hằng ngày.

World Cup 2026 diễn ra khi nào, ở đâu?

World Cup 2026 là lần thứ 23 giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức. Giải diễn ra từ ngày 12/6 đến 20/7 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai. Tổng cộng 104 trận đấu sẽ được tổ chức tại 16 sân vận động thuộc ba quốc gia, đánh dấu ngày hội bóng đá thế giới trở lại Bắc Mỹ sau 32 năm.

Các trận đấu của World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại 16 thành phố thuộc ba quốc gia Bắc Mỹ.

Các sân vận động của Mỹ gồm MetLife (New Jersey), AT&T (Dallas), Arrowhead (Kansas), NRG (Houston), Mercedes-Benz (Atlanta), SoFi (Los Angeles), Lincoln Financial (Philadelphia), Lumen (Seattle), Levi's (San Francisco), Gillette (Boston) và Hard Rock (Miami).

Tại Canada, hai sân vận động được sử dụng là BC Place (Vancouver) và BMO Field (Toronto). Mexico sử dụng 3 sân Azteca (Mexico City), BBVA (Monterrey) và Akron (Guadalajara).

Trong đó, sân AT&T ở Dallas (Mỹ) là sân vận động có sức chứa lớn nhất (khoảng 94 nghìn khán giả).

World Cup 2026 có đội nào tham dự?

Chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico được đặc cách tham dự mà không phải thi đấu vòng loại. Các đội tuyển còn lại phải thi đấu vòng loại (diễn ra từ 9/2023 đến tháng 3/2026). Cuối cùng, danh sách 48 đội bóng góp mặt tại World Cup 2026 gồm:

Châu Á (9): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Qatar, Ả Rập Xê Út, Iraq.

Châu Phi (10): Algeria, Cape Verde, Ai Cập, Ghana, Morocco, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Senegal, Nam Phi, CHDC Congo.

Bắc & Trung Mỹ (6): Canada, Mexico, Mỹ, Panama, Haiti, Curacao.

Nam Mỹ (6): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

Châu Đại Dương (1): New Zealand.

Châu Âu (16): Anh, Pháp, Croatia, Bồ Đào Nha, Na Uy, Tây Ban Nha, Scotland, Áo, Bỉ, Thuỵ Sĩ, Hà Lan, Đức, Thuỵ Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Bosnia & Herzegovina, CH Czech.