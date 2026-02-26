So kè thông số của bộ ba Galaxy S26 mới nhất

Nâng cấp lớn nhất trên dòng điện thoại Samsung Galaxy S trong vài năm qua chính là bộ vi xử lý và năm nay còn ấn tượng hơn nữa nhờ chiến lược SoC theo khu vực. Năm nay, dòng Galaxy S26 sẽ có ít những thay đổi phần cứng đáng kể so với thế hệ trước nhưng đi kèm nhiều tính năng phần mềm đáng chú ý.

Thêm vào đó, thiết kế của bộ ba flagship năm nay cũng mềm mại hơn với các góc bo tròn. Người dùng cũng có thêm nhiều lựa chọn màu độc quyền khi mua trên trang web của Samsung.

Thông số kỹ thuật của dòng Samsung Galaxy S26:

Thông số kỹ thuật Galaxy S26 Galaxy S26 Plus Galaxy S26 Ultra Kích thước và trọng lượng 149,6 x 71,7 x 7,2 mm167g 158,4 x 75,8 x 7,3 mm190g 163,6 x 78,1 x 7,9 mm214g Màn hình Màn hình 6,3 inch, Dynamic AMOLED 2X, độ phân giải 2340 x 1080 pixel, tần số quét 1-120 Hz. Màn hình 6,7 inch, Dynamic AMOLED 2X, độ phân giải 3.120 x 1.440 pixel, tần số quét 120 Hz. Màn hình 6,9 inch, Dynamic AMOLED 2X, độ phân giải 3.120 x 1.440 pixel, tần số quét 120 Hz. Bộ xử lý Samsung Exynos 2600 (2nm) Samsung Exynos 2600 (2nm) Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 dành cho Galaxy (3nm) RAM/ ROM 12GB + 256GB 12GB + 512GB 12GB + 256GB 12GB + 512GB 12GB + 256GB 12GB + 512GB 16GB + 1TB Camera sau Camera chính: Góc rộng 50MP, khẩu độ f/1.8, tiêu cự 24mm, cảm biến 1/1.56 inch, kích thước điểm ảnh 1.0µm, lấy nét tự động PDAF kép, chống rung quang học OIS. Camera góc siêu rộng: 12MP, khẩu độ f/2.2, tiêu cự 13mm, góc nhìn 120°, cảm biến 1/2.55 inch, kích thước điểm ảnh 1.4µm, quay video siêu ổn định Super Steady. Camera tele: 10MP, khẩu độ f/2.4, tiêu cự 67mm, cảm biến 1/3.94 inch, kích thước điểm ảnh 1.0µm, lấy nét tự động PDAF, chống rung quang học OIS, zoom quang học 3x. Camera chính: Góc rộng 50MP, khẩu độ f/1.8, tiêu cự 24mm, cảm biến 1/1.56 inch, kích thước điểm ảnh 1.0µm, lấy nét tự động PDAF kép, chống rung quang học OIS. Camera góc siêu rộng: 12MP, khẩu độ f/2.2, tiêu cự 13mm, góc nhìn 120°, cảm biến 1/2.55 inch, kích thước điểm ảnh 1.4µm, quay video siêu ổn định Super Steady. Camera tele: 10MP, khẩu độ f/2.4, tiêu cự 67mm, cảm biến 1/3.94 inch, kích thước điểm ảnh 1.0µm, lấy nét tự động PDAF, chống rung quang học OIS, zoom quang học 3x. Camera chính: Góc rộng 200MP, khẩu độ f/1.4, tiêu cự 24mm, cảm biến 1/1.3 inch, kích thước điểm ảnh 0.6µm, lấy nét tự động đa hướng PDAF, chống rung quang học OIS. Camera góc siêu rộng: 50MP, khẩu độ f/1.9, góc nhìn 120°, cảm biến 1/2.5 inch, kích thước điểm ảnh 0.7µm, lấy nét tự động Dual-Pixel PDAF, quay video Super Steady. Camera tele: 10MP, khẩu độ f/2.4, cảm biến 1/3.94 inch, lấy nét tự động PDAF, chống rung quang học OIS, zoom quang học 3x. Camera tele tiềm vọng: 50MP, khẩu độ f/2.9, tiêu cự 111mm, cảm biến 1/2.52 inch, kích thước điểm ảnh 0.7µm, lấy nét tự động PDAF, chống rung quang học OIS, zoom quang học 5x. Camera trước Camera góc rộng 12MP, khẩu độ f/2.2, tiêu cự 26mm, góc nhìn 85°, cảm biến 1/3.2 inch, kích thước điểm ảnh 1.12µm, lấy nét tự động PDAF kép, HDR. Camera góc rộng 12MP, khẩu độ f/2.2, tiêu cự 26mm, góc nhìn 85°, cảm biến 1/3.2 inch, kích thước điểm ảnh 1.12µm, lấy nét tự động PDAF kép, HDR. Camera góc rộng 12MP, khẩu độ f/2.2, tiêu cự 26mm, góc nhìn 85°, cảm biến 1/3.2 inch, kích thước điểm ảnh 1.12µm, lấy nét tự động PDAF kép, HDR. Pin và sạc Pin 4300mAh, sạc nhanh có dây 25W, sạc không dây 15W Pin 4900mAh, sạc nhanh có dây 45W, sạc không dây 20W Pin 5000mAh, sạc có dây 60W, sạc không dây 25W Độ bền Đạt chuẩn IP68, kính cường lực Corning Gorilla Armor 2, khung nhôm. Đạt chuẩn IP68, kính cường lực Corning Gorilla Armor 2, khung nhôm. Đạt chuẩn IP68, kính cường lực Corning Gorilla Armor 2, khung nhôm. Hệ điều hành Giao diện One UI 8.5 dựa trên Android 16 Giao diện One UI 8.5 dựa trên Android 16 Giao diện One UI 8.5 dựa trên Android 16 Sinh trắc học Cảm biến vân tay siêu âm, nhận diện khuôn mặt Cảm biến vân tay siêu âm, nhận diện khuôn mặt Cảm biến vân tay siêu âm, nhận diện khuôn mặt Kết nối và các tính năng bổ sung 5G (Sub6), NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, UWB 5G (Sub6 và mmWave), NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, UWB Hỗ trợ 5G (Sub6 và mmWave), NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, bútS Pen UWB. Màu sắc Tím Cobalt, Xanh da trời, Đen, Trắng. Màu độc quyền trên Samsung.com: Bạc Shadow, Vàng Hồng. Tím Cobalt, Xanh da trời, Đen, Trắng. Màu độc quyền trên Samsung.com: Bạc Shadow, Vàng Hồng. Tím Cobalt, Xanh da trời, Đen, Trắng. Màu độc quyền trên Samsung.com: Bạc Shadow, Vàng Hồng. Giá khởi điểm 24,99 triệu đồng 29,99 triệu đồng 36,99 triệu đồng

Tại Việt Nam, khách hàng quan tâm có thể đặt trước sản phẩm tại trang web chính hãng hoặc các đơn vị phân phối chính thức.