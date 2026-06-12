Facebook "sập" toàn cầu, Messenger tự thoát và không cho đăng nhập lại

Khoảng 20h45 tối 12/6, mạng xã hội Facebook bất ngờ bị "sập" diện rộng. Hiện, rất nhiều người dùng đang phản ánh họ không thể truy cập mạng xã hội này từ trình duyệt web trên máy tính (Edge, Safari, Chrome,...), trình duyệt di động lẫn ứng dụng trên di động.

Khi truy cập vào trang chủ Facebook trên trình duyệt web hay truy cập vào trang cá nhân trên ứng dụng Facebook, người dùng đều sẽ nhận phải thông báo "Something went wrong" (Đã có lỗi xảy ra).

Thông báo lỗi khi truy cập Facebook từ trình duyệt.

Thông báo lỗi khi truy cập trang cá nhân từ ứng dụng Facebook.

Đối với ứng dụng Messenger trên di động, cả Android và iOS cũng vậy, nhiều người tỏ ra lo lắng khi ứng dụng tự động thoát tài khoản và không thể đăng nhập trở lại. Tuy nhiên, với việc sự cố diễn ra trên diện rộng, người dùng chỉ có thể chờ đợi thông báo từ chủ sở hữu Facebook.

Tin nhắn, hình ảnh không thể gửi đi trên ứng dụng Messenger trước khi bị thoát ra.

Sâu đó, ứng dụng Messenger trên di động tự thoát và báo lỗi khi người dùng cố đăng nhập lại.

Messenger từ trình duyệt cũng trắng trơn, không tải được nội dung.

Không chỉ tại Việt Nam, người dùng Facebook ở nhiều nơi trên thế giới cũng phản ánh gặp tình trạng tương tự. "Facebook sập, đứng hình, không chat được với ai, ảnh hưởng đủ thứ việc", anh Công Quốc (đang sinh sống tại Canada) phản ánh với PV qua ứng dụng nhắn tin khác.

"Đang đăng dòng trạng thái thì đợi mãi không thấy lên, bấm vô trang cá nhân cũng "load" mãi không xong, tôi thử đổi điện thoại để vào thử thì phát hiện Facebook lỗi", anh Đăng Hoàng (TP.HCM) kể.

"Dạo gần đây Facebook cứ chập chờn rồi lỗi liên tục, tôi thấy mạng xã hội này có vấn đề thật rồi... Giờ phải đang chuyển sang Zalo, Viber để trao đổi tạm với đối tác", chị Minh Hương (TP. Đồng Nai) than phiền.

"Tôi vừa ăn tối xong, vào lướt Facebook thì thấy báo lỗi. Ban đầu nghĩ do mạng Internet nhà mình nhưng sau thấy các nhóm chat trên nền tảng khác cũng có nhiều người phản ánh, mới biết chuyện chung", anh Thanh Phong (phường Vũng Tàu, TP.HCM) chia sẻ.

Người dùng Facebook chuyển sang các nền tảng khác để nhắn tin.

Rất nhiều phản ánh được đăng tải trên mạng xã hội khác.

Theo chuyên trang ghi nhận các sự cố trên không gian mạng DownDetector.com, đỉnh điểm lúc 20h47 tối 12/6 (giờ Việt Nam) có tới gần 124.000 lượt phản ánh mạng xã hội Facebook bị lỗi. Bản đồ sự cố cho thấy các phản ánh đều từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Thông báo lỗi liên quan tới Facebook tăng đột biến trên DownDetector.

Tới khoảng 21h20, cả Facebook và Messenger đều đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, ứng dụng Facebook còn khá chập chờn.

Hiện, Meta (công ty sở hữu mạng xã hội Facebook) chưa đưa ra bình luận gì cho sự cố lần này.