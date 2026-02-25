Apple bắt đầu thử nghiệm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Chỉ còn chưa đầy 7 tháng nữa, Apple sẽ ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max cao cấp. Mới đây, một bài đăng trên Weibo từ nguồn tin Fixed Focus Digital cho hay, Apple đang tiến hành một số thử nghiệm sản xuất đối với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Đây là giai đoạn thử nghiệm sản xuất cuối cùng trước khi được ra mắt chính thức vào tháng 9. Thông thường, tháng 2 sẽ diễn ra ​​quá trình Kiểm tra Xác nhận Thiết kế (DVT) sau đó là Kiểm tra Xác nhận Sản xuất (PVT). Một số bộ phận của dây chuyền lắp ráp sẽ được vận hành, giúp Apple kiểm tra năng suất và kiểm soát chất lượng mà không cần phải vận hành toàn bộ dây chuyền.

Điều này cho thấy Apple đang lên kế hoạch phát hành các mẫu iPhone 18 Pro vào cuối năm nay và sẽ chờ đến tháng 3 năm 2027 để ra mắt mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn. Quá trình PVT sẽ kiểm tra ba thành phần bên trong mới, bao gồm bộ xử lý ứng dụng (AP) A20 Pro. Đây sẽ là chip đầu tiên được sản xuất trên tiến trình 2nm được đưa vào thiết bị của Apple. Camera khẩu độ thay đổi cơ học mới cho dòng iPhone 18 Pro cũng đang được thử nghiệm, đòi hỏi hiệu chuẩn dây chuyền lắp ráp chính xác để sản xuất đúng cách.

Camera của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tương tự như mắt người?

Tương tự như con ngươi của mắt, khẩu độ thay đổi sẽ mở rộng trong môi trường tối, cho phép cảm biến thu được nhiều ánh sáng. Trong môi trường sáng, khẩu độ sẽ đóng lại. Điều này ngăn ngừa hiện tượng phơi sáng quá mức và mang đến hình ảnh sắc nét hơn. Điều này cũng tạo ra hiệu ứng bokeh tự nhiên thay vì hiệu ứng bokeh do phần mềm tạo ra. Với ảnh chụp nhóm, người dùng có thể điều chỉnh khẩu độ để người ở phía trước và phía sau đều sắc nét trong ảnh. Điều này không thể thực hiện được với máy ảnh có khẩu độ cố định. Cuối cùng, khẩu độ nhỏ giúp ảnh chụp cận cảnh - macro chi tiết hơn.

Việc sản xuất hàng loạt iPhone 18 sẽ bắt đầu tăng tốc vào những tháng hè. Đối với mẫu iPhone 18, chúng cũng đang trải qua một số thử nghiệm sản xuất. Tuy nhiên, vì mẫu iPhone này sẽ được phát hành vào đầu năm 2027 nên giai đoạn kiểm định sẽ diễn ra muộn hơn.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị chip modem 5G thế hệ thứ hai của "Nhà Táo"

Chip A20 Pro 2nm dự kiến ​​cung cấp sức mạnh cho các mẫu iPhone Pro năm 2026. 2 điện thoại này cũng sẽ được trang bị chip modem 5G thế hệ thứ hai do Apple tự thiết kế và TSMC sản xuất. Chip C1 hiện có trong iPhone 16e giá rẻ. Chip đó chỉ hoạt động với tín hiệu băng tần thấp và trung bình dưới 6GHz. Chip modem 5G C2 mới không chỉ xử lý sóng radio dưới 6GHz mà còn hỗ trợ cả tín hiệu sóng milimét băng tần cao.

Tin đồn về cặp iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Ngoài iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, dòng iPhone 2026 sẽ bao gồm chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên. Mặc dù có giá khá cao, sẽ nằm trong khoảng 2.000-2.500 USD (khoảng 52,3 - 65,4 triệu đồng) nhưng iPhone màn hình gập là thiết bị được nhiều người chờ đợi. Chiếc iPhone Fold có thể trở thành chiếc điện thoại thông minh màn hình gập đầu tiên sở hữu màn hình bên trong không có nếp gấp.

Apple sẽ công bố các mẫu iPhone 2026 mới trong tháng 9 tới. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về chúng, mời quý độc giả đón đọc.