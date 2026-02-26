CHÍNH THỨC: Bộ ba Galaxy S26 ra mắt - Giá cao hơn & thông minh hơn

Samsung đã chính thức trình làng dòng Galaxy S26 tại sự kiện Galaxy Unpacked ngày 25/2/2026 ở San Francisco (Mỹ), đánh dấu thế hệ flagship Android mới với nhiều thay đổi về phần mềm và chiến lược phần cứng.

Trong khi thiết kế và thông số kỹ thuật chỉ được nâng cấp nhẹ so với thế hệ trước, hãng lại tập trung mạnh vào hệ sinh thái AI và thời gian cập nhật dài hạn nhằm thuyết phục người dùng chấp nhận mức giá cao hơn.

Dòng Galaxy S26.

Galaxy S26 Series đã cho phép đặt trước ngay sau sự kiện và dự kiến bán ra từ ngày 11/3. Tuy nhiên, mức giá khởi điểm tăng lên đang trở thành chủ đề gây tranh luận. Tại Việt Nam, Galaxy S26 bản 256GB có giá từ 25,99 triệu đồng, cao hơn thế hệ trước. Galaxy S26 Plus bản RAM 12GB/ ROM 256GB có giá bán từ 29,99 triệu đồng; Galaxy S26 Ultra có giá bán từ 36,99 triệu đồng.

Giá bán tăng và chiến lược chip Exynos – Snapdragon

Một trong những thay đổi lớn nhất năm nay là việc Samsung quay lại chiến lược dùng hai dòng chip khác nhau tùy thị trường. Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus tại Mỹ sử dụng Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, trong khi nhiều khu vực như châu Âu sẽ dùng Exynos 2600. Riêng Galaxy S26 Ultra dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy trên toàn cầu.

Bộ ba Galaxy S26, Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra.

Tất cả các phiên bản Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus đều có RAM 12GB cùng tùy chọn bộ nhớ 256GB hoặc 512GB. Galaxy S26 Ultra có RAM 12GB cho bản 256GB và 512GB, còn bản 1TB có RAM lên tới 16GB. Việc chia SoC theo khu vực khiến trải nghiệm hiệu năng có thể khác nhau giữa các thị trường, điều người dùng cần cân nhắc trước khi mua hàng xách tay.

Màn hình, thiết kế và tính năng Privacy Display mới

Galaxy S26 tiêu chuẩn tăng kích thước màn hình từ 6.2 inch lên 6.3 inch, đồng thời cả Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus được nâng cấp lên kính Gorilla Armor 2 ở mặt trước. Thiết kế tổng thể của dòng Galaxy S26 trở nên đồng nhất hơn với các góc bo tròn nhẹ, giúp cảm giác cầm nắm thoải mái hơn.

Riêng Galaxy S26 Ultra có thay đổi đáng chú ý khi chuyển từ khung titanium sang khung nhôm. Máy cũng nâng cấp màn hình từ 8-bit lên 10-bit, cho phép hiển thị 1.07 tỷ màu thay vì 16.7 triệu màu như trước đây.

Galaxy S26 Ultra và bút S Pen.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở tính năng Privacy Display – chế độ hiển thị riêng tư chỉ có trên phiên bản Ultra. Khi bật, màn hình sẽ giảm khả năng nhìn từ góc nghiêng, giúp bảo vệ thông tin cá nhân khỏi người xung quanh mà không ảnh hưởng đến góc nhìn trực diện. Người dùng có thể kích hoạt cho từng ứng dụng, khu vực hiển thị hoặc chỉ với thông báo pop-up. Tuy nhiên, chế độ bảo mật tối đa sẽ làm màn hình tối hơn đáng kể.

Màu sắc của dòng Galaxy S26.

Về màu sắc, dòng Galaxy S26 có các lựa chọn màu: Tím Cobalt, Xanh dương Sky Blue, Đen và Trắng; các màu Bạc Shadow hoặc Vàng hồng - Pink Gold chỉ có trên Samsung.com.

Camera, pin và AI đa trợ lý

Năm nay, Samsung không thay đổi nhiều về phần cứng camera. Galaxy S26 Ultra vẫn dùng cảm biến chính 200MP nhưng khẩu độ mở rộng từ f/1.7 lên f/1.4 để thu sáng tốt hơn. Camera periscope 50MP zoom quang 5x cũng nâng từ f/3.4 lên f/2.9. Các thông số còn lại giữ nguyên, bao gồm camera góc siêu rộng 50MP, f/1.9; camera tele 10MP, f/2.4 với zoom 3x và camera trước 12MP, f/2.2.

Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus tiếp tục dùng hệ thống camera quen thuộc: camera chính 50MP, f/1.8; camera góc rộng 12MP, f/2.2; camera tele 10MP, f/2.4 zoom 3x và camera trước 12MP, f/2.2. Samsung tập trung vào thuật toán xử lý ảnh mới với ISP cải tiến, giúp giảm nhiễu khi quay Nightography và tái tạo tông da tự nhiên hơn.

Các màu của Galaxy S26 Ultra.

Về pin, Galaxy S26 có viên pin 4,300mAh với sạc 25W có dây và 15W không dây. Galaxy S26 Plus có pin 4,900mAh, sạc 45W có dây và nâng lên 20W cho khả năng sạc không dây. Galaxy S26 Ultra vẫn dùng pin 5,000mAh nhưng nâng lên sạc có dây 60W và sạc không dây 25W, có thể sạc 75% pin trong 30 phút. Dù vậy, dòng flagship vẫn không có nam châm Qi2 tích hợp, người dùng vẫn phải dùng ốp lưng nếu muốn dùng phụ kiện kiểu MagSafe.

Galaxy S26 màu đen.

Phần mềm mới One UI 8.5 dựa trên Android 16 là trọng tâm của dòng Galaxy S26. Máy được cam kết 7 năm cập nhật hệ điều hành và bảo mật, một lợi thế lớn với người dùng muốn sử dụng lâu dài. Samsung cũng bổ sung hệ sinh thái AI đa trợ lý gồm Google Gemini, Bixby và Perplexity, mỗi trợ lý có câu lệnh kích hoạt riêng.

Cận cảnh camera của Galaxy S26 Ultra.

Perplexity được định vị như AI cấp hệ thống, có thể hỗ trợ các tác vụ đa bước trong Notes, Calendar, Gallery hay Reminders. Các tính năng mới khác gồm: Photo Assist - chỉnh ảnh bằng câu lệnh, Audio Eraser - mở rộng sang ứng dụng bên thứ ba, Scan Document - tự xóa tay khi chụp tài liệu, Scam Detection - phát hiện lừa đảo và Call Screening - tóm tắt cuộc gọi từ số lạ.

Dòng Galaxy S26 hỗ trợ cập nhật phần mềm dài hạn.

Nhìn tổng thể, Galaxy S26 Series không phải là bản nâng cấp lớn về phần cứng mà là bước chuyển sang chiến lược “AI phone”. Với mức giá cao hơn, người dùng sẽ phải cân nhắc liệu các tính năng AI và cam kết cập nhật dài hạn có đủ hấp dẫn so với những thay đổi phần cứng tương đối khiêm tốn hay không.